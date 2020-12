Espartans a l'Encamp de les meravelles

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:14

Per fi ja ha arribat el 2021. A Encamp, la parròquia dels ciutadans-espartans, des del primer dia de l’any ja disposem de pressupost. Es va aprovar sense el suport de PS+Independents durant la sessió de consell de comú del 23 de desembre. El pressupost aprovat és poc prudent. Davant de la greu crisi que estem vivint, l’estimació de recaptació d’impostos directes només cau un 8,32% i les taxes i altres ingressos, un 3,18%. Tant de bo només fos en aquestes magnituds però hauria estat més sensat establir caigudes majors. En ser un pressupost equilibrat ingressos-despeses, si els ingressos baixen més del previst les inversions planificades no es podran pagar si no és amb més endeutament. En política s’han de prendre decisions partint del context canviant, UP+DA+Liberals+Independents tenen exactament el mateix full de ruta que a final del 2019, quan es van presentar a les eleccions. Per ells res ha canviat. Tant és així, que el 2021 no tenen cap partida específica per lluitar contra la crisi i les possibles conseqüències. Com a exemple, la partida d’ajudes socials a les famílies només l’han augmentat en 8.600 euros respecte a l’any anterior, això sí, han augmentat un 43,55% la remuneració a directors i personal de relació especial.



A més, continuen deixant de banda zones d’Encamp que requereixen intervencions immediates com la part sud d’Encamp, el Mirador, el Pedral i el Solà, Valira nova o la Bartra, entre altres. Fet que el PS+Independents denunciem sempre que podem. Juntament amb el pressupost, el 23 de desembre també es va aprovar la revisió del marc pressupostari. Doncs bé, la majoria comunal considera que a partir del 2022, màgicament tots els capítols d’ingressos augmentaran amb valors anteriors a la crisi. Tot i així, tenen previst acabar el mandat deixant una herència de quatre milions d’euros més de deute. Com a parròquia som molt vulnerables. La riquesa principalment prové del Pas de la Casa i de la neu. Aquesta crisi ens ha demostrat que un dia ho tenim tot i lamentablement el següent ja no. Una política prudent hauria de tenir en compte aquesta vulnerabilitat i establir mecanismes per fer-hi front. Les innombrables crides al canvi que ens força a fer la pandèmia no han arribat a Encamp. Tot continua com sempre. Som espartans a l’Encamp de les meravelles.