Actualitzada 29/12/2020 a les 06:24

Som conscients del malson que hem viscut? Serem capaços d’aprendre de la situació? Arribarem a adaptar-nos al futur que vindrà o recaurem en els mals vicis de sempre?



L’home és l’únic animal que cau dues vegades amb la mateixa pedra, o tres, o quatre... Aquest Nadal, el tema de sobretaula és sens dubte el coronavirus i els estralls que ha causat en la nostra societat. Una economia que penja d’un fil, milers de treballadors en ERTO, situacions familiars complexes i un teixit empresarial tocat de mort. I tot això sense tenir una data final.



És 29 de desembre i queden poc més de dos dies d’aquest 2020 marcat per una pandèmia sense precedents en la societat moderna. Queden dos dies per sentir la típica frase, “pitjor que aquest any no ho serà”, i esperem que sigui així. Però, si us plau, els que ho vàreu dir el 2019, aquest cop mireu de pensar en altres coses.



El 2021 es presenta complex, perquè viurem les conseqüències d’un any paralitzat econòmicament, amb empreses que han mirat d’aguantar com han pogut una envestida que els ha deixat sense opcions de fer front a despeses futures, i uns salaris que, ho vulguem o no, aniran a la baixa perquè les empreses no podran fer front a noves contractacions i hi haurà un excés d’oferta de treball en sectors molt tocats.

Fins aquí una visió pessimista de la situació. Fins i tot em podria excedir més parlant dels sectors de la cultura, l’agricultura o altres. En resum: tots els sectors. Però aquest 2021 augura coses bones també. Una vacuna a punt d’arribar al Principat. Un principi del final de la pandèmia, aixecament de les restriccions (si ens portem bé), un començament d’any amb pistes obertes (si tot va bé) i molta neu. L’economia es reprendrà i es crearan nous projectes, el teletreball s’ha implementat i permetrà tenir una nova visió de la conciliació familiar.



Segurament me’n deixo moltes, però si voleu que es facin realitat penseu en les preguntes que us he fet al principi.