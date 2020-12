Actualitzada 23/12/2020 a les 06:18

Els experts pronostiquen una tercera onada, passades les festes, a conseqüència de l’augment de la mobilitat i de les trobades familiars. Cada país ha pres les restriccions que ha cregut més oportunes i ben diferents en funció dels dirigents i de les seves particularitats. Alguns han escollit ser molt restrictius. Altres permeten unes excepcions pels dies assenyalats, amb unes contradiccions ben difícils de justificar, ja que el coronavirus no distingia els dies festius. Nosaltres hem optat pels tests d’antigen a tota la població, com recomanen alguns científics, i tornem a ser l’admiració i el punt de mira d’alguns. El temps ens dirà quines han estat les mesures més encertades.



Ara estem en plena campanya de distribució dels autotests nasals d’antígens que permetran determinar si som contagiosos o no. Les autoritats sanitàries ja ens han advertit que aquests tests permetran cribrar alguns casos asimptomàtics, i que en cap cas són una total garantia per evitar contagis. Però, inevitablement, ens crearan una sensació de seguretat per aquestes festes. Una confiança que se suma a l’entrada de turistes per les dues fronteres, que d’una banda transmet un sentiment esperançador de retorn a la normalitat, però per una altra augmenta el risc de rebrot. Una altra informació que ens pot fer perdre de vista l’objectivitat de la situació de risc són les notícies relatives a l’ar­ribada de les vacunes.



No podem oblidar que els retrobaments i la mobilitat d’aquests dies seran un catalitzador dels contagis i que el risc d’una tercera onada és ben present. Per moltes restriccions, tests o vacunes, la contenció de la pandèmia depèn encara de les accions de cadascun de nosaltres. La majoria restringirem les trobades nadalenques i les limitarem amb aquells que tenim més a prop. Tot i les ganes de poder gaudir estones amb els que més hem enyorat aquest 2020, hem d’evitar perdre la percepció de risc. No ens relaxem!