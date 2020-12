I ara arriba Nadal

Actualitzada 17/12/2020 a les 22:03

Fa molts dies que diem que aquest any serà un Nadal diferent, i quan penso en un Nadal diferent sempre em ve a la memòria un llibre que vaig llegir fa molt de temps de John Grisham que es deia precisament així: Un Nadal diferent, i que temps després, a partir del llibre, el mateix Grisham va produir i va portar a les pantalles aquesta història. Estic segura que molts de vosaltres l’heu vista en algun moment ja que cada any per Nadal la solen passar per alguna cadena de televisió, però és només això, una ràfega d’imatges dins la meva memòria nadalenca d’un Nadal diferent, per les diferents situacions que es van succeint al llarg de la pel·lícula, per acabar finalment celebrant el Nadal com sempre, amb la família i els amics. De fet, si rememorem els Nadals viscuts al llarg de les nostres vides segur que podrem comprovar que finalment tots han estat diferents, per exemple, quan un és petit el Nadal el veu amb aquells ulls de la il·lusió, la innocència i l’expectació de tot el que va passant al seu voltant, colors, olors, rialles i sorpreses, però a mesura que un es va fent gran aquestes sensacions i emocions van canviant, primer perquè de mica en mica anem perdent la innocència i la visió màgica que es té de petits i de tot el que envolta l’època de Nadal, per passar després a la tristesa de quan comença a faltar algun familiar al voltant de la taula dels dinars i sopars de Nadal, i malgrat que aquells que hi falten per llei de vida haurien de ser primer els més grans de la família, per desgràcia no sempre la roda de la vida juga net i fa que hi faltin aquells que encara els queda per viure i compartir molts Nadals.



Aquest any tindrem un Nadal atípic, res a veure amb d’altres Nadals passats i sense aquells que se n’han anat, i si Déu vol i tots hi posem de la nostra part una mica de seny i corresponsabilitat serà un Nadal que de ben segur també quedarà en la nostra memòria nadalenca.