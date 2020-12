Balanç del primer any

Actualitzada 14/12/2020 a les 21:11

Marc Jové

El 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, farà un any que l’equip comunal de la Massana vam jurar el càrrec, després d’haver estat la candidatura de CC+DA+LA l’única a concórrer a les eleccions comunals celebrades el 15 de desembre del 2019. Just avui fa un any.



Els consellers comunals de Demòcrates, però també la resta de formacions, difícilment ens podíem imaginar la situació que ens tocaria gestionar tot just iniciar el mandat. En aquest sentit, davant les adversitats, i gràcies al bon ambient de treball que es respira al comú massanenc, tots els consellers hem unit esforços per gestionar conjuntament pel bé de la parròquia.



Per part nostra, els consellers de Demòcrates tenim molt clar que en l’exercici de la nostra tasca ens devem a la ciutadania de la Massana. Per tant, i sense perdre de vista l’objectiu d’aportar i sumar, en aquest treball comunal ens hem qüestionat totes les propostes que han estat aprovades els darrers 12 mesos, tant en junta de govern com en consell de comú. Aquest exercici d’autocensura ha estat del tot positiu, atès que quan hem trobat quelcom que no estava del tot ajustat a dret o que tenia algun punt incoherent hem pogut fer les aportacions escaients, les quals han estat tingudes en compte, aspecte que volem agrair.



Properament aprovarem el pressupost per a l’exercici 2021. Sense poder avançar encara el seu contingut, atesa la situació es tractarà d’un pressupost modest, però que a la vegada permetrà fer front a la gestió i manteniment de la parròquia, i també plantejarà millores a la mateixa. En qualsevol cas, tot revertirà positivament en la nostra ciutadania. Dit això, i amb la vista fixada en el proper any que esperem que ens porti la fi de la pandèmia, som conscients que caldrà fer canvis. Els consellers de Demòcrates hem advertit coses que cal seguir millorant, i en aquest sentit així ho proposarem i farem constar.



Finalment, en nom dels consellers de Demòcrates de la Massana voldria desitjar a totes i tots molt bones festes, una molt bona entrada d’any i, per sobre de tot, molta salut.



Conseller de DA de la Massana