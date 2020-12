Actualitzada 11/12/2020 a les 06:09

El paper que exerceix la protecció social és clau per a les dones i els homes en edat activa, estabilitzant els seus ingressos en cas d’atur, pal·liant els accidents laborals, malalties professionals, discapacitats, malalties comunes i maternitats, garantint que tinguin almenys un nivell bàsic de seguretat dels ingressos. Mentre que el mercat de treball actua com a font primordial de seguretat dels ingressos durant la vida laboral, la protecció social té un paper fonamental en l’equiparació dels ingressos i de les necessitats posteriors, amb la qual cosa es facilita el canvi estructural dins de les economies. A escala mundial, el 2,3% del PIB s’assigna a la despesa en protecció social per a les dones i els homes a fi de garantir la seguretat dels ingressos durant l’edat activa; en l’àmbit regional, els nivells varien àmpliament, del 0,5% a l’Àfrica al 5,9% a Europa Occidental. Quan existeixen, els règims de prestacions d’atur tenen un paper clau en la garantia de la seguretat dels ingressos als treballadors i les seves famílies en cas d’atur temporal, contribuint d’aquesta manera a prevenir la pobresa, suportar els canvis estructurals en l’economia familiar, establir salvaguardes contra la precarietat i en cas de crisi, estabilitzar la demanda agregada i contribuir al fet que l’economia productiva es recuperi amb més celeritat. No obstant això, només el 28% de la població activa a escala mundial té dret potencialment a les prestacions (contributives o no contributives) en cas d’atur en virtut de la legislació vigent. Una sèrie d’economies emergents, com la de Bahrain o Vietnam, han introduït règims de prestacions d’atur a fi de garantir la seguretat dels ingressos als treballadors desocupats i facilitar la recerca de llocs de treball en l’economia productiva que corresponguin a les seves competències. En l’ocupació rural la protecció social també exerceix una funció clau en la prevenció de la feina infantil, reduint la vulnerabilitat econòmica de les famílies, permetent que els nens assisteixin a l’escola i protegint-los de l’explotació.