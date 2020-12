Actualitzada 08/12/2020 a les 20:25

“Per Nadal cada ovella al seu corral.” Aquesta dita significava principalment que per les festes de Nadal tothom procura estar amb la família i els que viuen a fora solen anar a passar-hi aquells dies. Aquest any el corral serà (o hauria de ser) una mica més estricte i referir-se tan sols al nucli de convivència i els que viuen fora haurien de quedar-se a fora per anar bé. Ja sé que això no agradarà a ningú (o gairebé a ningú), però tal com està ara mateix el tema seria molt millor per a tots. Ens trobem amb les demandes del sector de la restauració i del comerç que volien tenir uns ingressos per a aquestes festes i poder alleugerir una mica la davallada, les pistes d’esquí que volien obrir i treure profit que altres no ho farien, etcètera. Tots voldríem que es poguessin aixecar totes les restriccions, confinaments, aïllaments... però penso que és massa aviat per fer-ho. Val més allargar tot el que faci falta l’agonia actual que suposa aquesta situació, si no ho pagarem molt car el mes de gener i no tornar a precipitar la desescalada, tal com vàrem fer a l’estiu. Sé perfectament que molts empresaris no podran resistir, però tampoc penso que la temporada de Nadal hagués estat la solució definitiva. Un tercer rebrot, per molt que arribessin les vacunes, seria terrible. No passa res perquè ens quedem tots unes festes de Nadal a casa si això ens pot ajudar a fer una vida normal després. Entenc el neguit de la restauració, hostaleria, comerç, sector de la neu... i de tots plegats, però penso que és millor patir una mica més per un futur millor. Això sí, amb les degudes ajudes corresponents.