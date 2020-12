La fugida cap endavant

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:25

Els nostres empresaris, preocupats pel tancament fronterer causat per la pandèmia, busquen fórmules per combatre l’aïllament i reactivar l’economia. En el recent debat de la CEA s’ha defensat la comunicació ferroviària i potenciar l’aeroport de la Seu, desaconsellant la ubicació d’aquesta infraestructura al país per l’orografia i per manca de consens social. Per contra, tant la Cambra de Comerç com l’EFA es decanten per un aeroport intern que fomentaria noves fronteres polítiques; seria aquest un projecte de país, de tots i per a tots, que resoldria la insularitat geogràfica. Els defensors de la localització a Grau Roig argumenten que ajudaria a diversificar l’economia i reforçaria la sobirania i la seguretat nacional. Malauradament, els possibles avantatges d’un aeroport nacional, del qual s’estima el cost i la forma de finançament, no s’acompanyen de les obligades consideracions mediambientals i socials.



Relacionar aïllament fronterer i aeroport pot conduir a una percepció errònia de la realitat. Fins ara, no ha tingut èxit cap projecte proposat per ampliar els actuals passos fronterers i la insularitat derivada de dos únics punts, habilitats amb despatxos de duanes i control del trànsit de persones i mercaderies, no quedaria compensada per l’existència d’un aeroport. Les actuals restriccions per raons sanitàries també afecten els vols internacionals. L’OMT confirma que les arribades internacionals han disminuït un 65% durant el primer semestre de l’any 2020, en relació amb el mateix període de l’any anterior. L’aclaparadora caiguda de la demanda de viatges internacionals s’ha traduït en una reducció de 440 milions d’arribades.



Malgrat els esforços de l’Administració per diversificar l’economia, som un país petit que depèn del monocultiu turístic, a escala regional; el territori és limitat i el creixement econòmic ha de ser sostenible, sense malmetre el medi que és el nostre recurs més important. Comparteixo amb la ministra de Medi Ambient la idea que la pandèmia ens ha permès valorar millor el nostre entorn. Els polítics i empresaris que ara proposen projectes milionaris, de gran impacte, com el telefèric de Carroi, el ferrocarril i l’aeroport, no són conscients de les repercussions de la pandèmia a escala econòmica, social i demogràfica.

