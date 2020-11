Actualitzada 26/11/2020 a les 06:32

Segur que a hores d’ara ja esteu un mica farts de tant Black Friday, que va començar a anunciar-se fa ja setmanes i que encara serveix de pretext per enviar correus repetitius que anuncien que ets a temps de no morir sense haver comprat un article rebaixat. Aquest any crec que les ofertes han superat les meves expectatives, suposo perquè mai havia vist ofertes en el meu sector professional. Sí, sí, aquest any s’han incorporat al divendres negre fins i tot descomptes en els divorcis exprés.



Tanmateix, no us preocupeu si no heu sucumbit al consumisme del més pur estil americà, ja que després del divendres en tenim un altre, arriba el Cyber Monday. No ens hem recuperat de la ressaca del Black Friday (encara tenim correus conforme podem viatjar a Honolulu per menys preu que a la Seu d’Urgell) i ja tenim noves ofertes amb un altre eslògan americà al qual ens hem apuntat sense parpellejar.



Però us he de dir una cosa... segons l’organització de consumidors i usuaris espanyola (OCU), dels objectes que s’ofereixen, tan sols l’11 per cent té aplicada una rebaixa real del seu preu.



La resta es tracta de productes que han pujat misteriosament el seu preu uns dies abans per després aplicar una rebaixa per tenir gairebé el mateix el dia X, però lògicament amb l’eufòria dels compradors que creuen emportar-se una ganga.



Al Principat no podíem ser menys, i ens hem sumat a la “moda” americana. Aneu amb compte, i reviseu l’historial de preus. És fonamental saber quin preu tenia fa uns mesos el producte que voleu comprar rebaixat al Black Friday. Així sabreu si el descompte que hi han aplicat és realment una bona oferta o us enganyen. Com més coses sapigueu sobre l’historial de preus de qualsevol producte, més ben preparats estareu per encarar el Divendres Negre. Així de simple, vigilar per tal que el preu que acabes pagant no sigui el mateix que el que hauries pagat el dia abans, sense cues ni aclaparaments.