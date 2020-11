Nadal 2020

Actualitzada 24/11/2020 a les 21:51

Ja fa uns mesos que vivim en una constant inseguretat, sense possibilitat de fer plans a mitjà o llarg termini i adaptant-nos a les canviants restriccions. Ens trobem a les portes del desembre, a un mes de les festes nadalenques, i ja es comença a percebre la inquietud de saber com podrem celebrar aquest Nadal.



Aquestes celebracions són un moment de retrobament amb els que més estimem i moltes famílies, marcades per les conseqüències de la pandèmia, esperen més que mai l’escalfor d’aquests dies. Habitualment per Nadal, la mobilitat augmenta amb els desplaçaments per retrobar-se amb la família i l’activitat social s’accelera amb els nombrosos àpats. Els més menuts de la casa esperen, amb molta il·lusió, el tió, la visita del Pare Noel i dels Reis. Totes aquestes activitats impliquen agrupaments i poca distància social, justament el que hem d’evitar en plena segona onada de la pandèmia i a l’inici de l’hivern.



A l’altra cara de la balança tenim un teixit econòmic molt tocat i amb unes dades de l’atur que van creixent. Molts comerços, restauradors, hotelers i empreses del sector dels serveis estan molt afectats per les conseqüències de les restriccions. Les festes nadalenques són un moment en què es dispara el consumisme i els empresaris hi veuen un brot d’esperança per salvar, o si més no, per no empitjorar la greu situació econòmica que estan patint.



L’equilibri entre la lluita de la pandèmia i l’economia és el maldecap més gran dels polítics, i amb el Nadal s’hi afegeix la dificultat de l’acceptació social de les mesures que es marcaran. Els darrers dies van apareixent notícies esperançadores com les vacunes o els testos ràpids, però el temps se’ns tira a sobre i tots veiem clar que aquestes festes no seran com sempre. Ja s’intueixen i s’anuncien algunes limitacions, la responsabilitat de tots serà necessària aquest Nadal i haurem de tornar a posar a prova la nostra capacitat de resiliència.