Mantenir la tradició

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:24

S’ha fet famosa la dita segons la qual “més val matar un home que una tradició”. Així, l’Antoni Morell la feia servir com a titular d’alguns dels seus articles, tal com ho informava Robert Pastor en aquest mateix mitjà el 2018. Per cert, es pot i s’ha de discrepar d’aquesta afirmació, que té únicament un valor metafòric. Així, cal contextualitzar que té com a finalitat emfatitzar que no és tolerable esborrar els costums del passat. No puc, doncs, avui resistir a continuar amb una tradició que vaig instituir ja fa uns anys i comentar els diferents premis Ig Nobel que acaba d’atorgar l’acadèmia del mateix nom creada per una revista científica de gran reputació. Com recordaran els lectors atents, i espero que n’hi hagi alguns, aquestes distincions venen a donar visibilitat a uns estudis que conjuminen sentit de l’humor i ciència pura i dura.



Com no podia ser altrament, en aquest període de pandèmia, el jurat ha analitzat detalladament la influència dels dirigents mundials sobre la ciència mèdica i han constatat que alguns d’entre ells, tal com Jair Bolsonaro, Boris Johnson o encara Donald Trump, sense deixar de banda Erdogan i Vladímir Putin, tenen, mitjançant la seva activitat política, una incidència i un efecte directe sobre la vida, o més ben dit la mort dels seus conciutadans, molt superior a les recomanacions dels metges que saben, ells, de què parlen. D’aquí que se’ls hi ha atribuït conjuntament el Premi de Medecina.



Sempre en l’àmbit governamental, destaca el premi de la Pau, que es va acordar a dos estats germans, Índia i Pakistan. En efecte, durant la recent i greu crisi que els va enfrontar, cada un d’ells ha donat instruccions als seus funcionaris d’anar, de nit, a picar a les portes de les ambaixades contràries i després marxar corrents! Una prova més que les situacions de conflicte poden tenir un vessant divertit. I no puc acabar sense felicitar els autors d’aquest preciós i útil estudi, que han demostrat, al contrari del que afirmen algunes llegendes dels Inuits, que els ganivets en base d’excrements humans congelats no són eficaços. Lliçó a meditar pels nostres caçadors i muntanyencs, que s’han, doncs, d’equipar degudament abans de qualsevol excursió.