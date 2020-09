Vides que donen vida

Amb un llegat solidari, els béns es convertiran en un futur millor

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:30

Alguna vegada t’has preguntat com podries continuar la teva solidaritat quan ja no hi siguis? Podria arribar a llocs on mai havies imaginat? Podries continuar millorant vides?



Cada 13 de setembre se celebra el Dia del llegat solidari. Una herència de caire solidari pot fer arribar la teva solidaritat a milers d’infants arreu del món marcant la diferència en les seves vides i donant-los una oportunitat més justa a cadascun d’ells i elles.



Podria arribar a Síria i convertir-se en una nova escola, a la República del Congo en forma de vacuna, al Iemen en un nou hospital o a Beirut en cisternes d’aigua potable.



Per a qui així ho desitgi, fer un testament solidari a qualsevol ONG, per exemple a l’Unicef, és molt més fàcil del que pot semblar d’inici. A més, no cal que siguin grans fortunes o nombroses propietats. Qualsevol aportació, per petita que sigui, pot ajudar a millorar la vida de molts nens i nenes i de les seves famílies. I, depenent de les circumstàncies del testador, hi ha diverses formes de tenir-los presents a les seves últimes voluntats: realitzar un llegat d’un bé concret com, per exemple, uns estalvis, un cotxe o unes joies; nomenant l’Unicef cohereu amb d’altres persones o institucions; o, en el cas que no hi hagi hereus, nomenar l’Unicef hereu universal, fent-lo beneficiari de tots els béns.



El Michelle i la Jocelyn, francesos, ja ho ha fet. Han llegat a favor de l’Unicef, i estan convençuts d’haver fet la bona elecció. Això és el que ens diuen: “Sabem que el llegat que hem fet a benefici de l’Unicef serà de gran utilitat.” Després d’haver visitat els seus projectes al Níger, “som nosaltres el que marxem més rics després del que hem vist i viscut. Ens portem les cares de tots aquest nens i nenes als nostres cors.”



Per fer com ells, només cal consultar qualsevol dels notaris del Principat.



Què millor que ampliar la nostra solidaritat a generacions futures i invertir-la en els més vulnerables?

