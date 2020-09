Obrint les escoles

Actualitzada 11/09/2020 a les 21:16

La tornada a l’escola s’ha pogut fer esgraonada dins d’aquesta nova normalitat on les distàncies, la higiene i la mascareta formen part de la nostra nova vida. Amb les proves PCR fetes a la majoria de nens i docents, i mesures de control a l’entrada dels col·legis, reduint els grups i evitant barrejar, els petits poden reprendre el curs a les aules. Si bé garantir la seguretat dels infants és prioritari, estan exposats a contactes que poden desembocar en situacions d’aïllament. Estem davant un curs en què haurem de conviure entre les classes presencials i les virtuals en funció de la repercussió de la Covid. Se suposa que des de les escoles tenen preparades alternatives on-line per a casos de confinament i evitar així una desconnexió lectiva. Els cribratges massius aporten molta informació i donen certa tranquil·litat a les famílies, que es debaten entre la seguretat o la normalitat. Al final sembla fer-se evident i necessari aquest retorn a les aules, més tenint en compte que els sectors econòmics estan oberts i la majoria de pares treballem. Caldrà anar trampejant la gestió dels casos positius amb aïllaments i proves mentre no aparegui la vacuna. El que és clar és que tenir els petits tancats a casa no els blinda del contagi i que per la seva salut psicològica és bo l’aprenentatge in situ i la relació amb els seus companys. Reduïts en nuclis de convivència i seguint els protocols tenint en compte que la majoria de la població és col·laborativa en aquestes noves mesures el retorn sembla òptim.