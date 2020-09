IGI 'tax free'

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:40

A partir d’aquest mes de setembre es preveu reforçar els controls a la duana andorrana per comprovar que els viatgers que han fet una compra a fora amb tax free declarin el corresponent IGI per a productes superiors a 300 euros. A la duana pararan de manera aleatòria els vehicles, fet que segurament provocarà més retencions. Esperant, això sí, que els agents no hagin d’utilitzar l’arma de foc, que es preveu que portin abans que acabi l’any o l’any vinent. No vull dir amb això que aquestes compres no hagin de pagar IGI. És normal que si es recupera l’IVA (o la TVA) s’hagi de pagar l’impost equivalent a Andorra (el nostre IGI). Però fer el control d’aquesta manera em sembla molt tercermundista. Penso que seria normal que hi hagués una comunicació entre les administracions tributàries i que aquesta fos automàtica i no caldria fer cap control. Aquell que hagués recuperat un IVA, automàticament hauria de pagar un IGI, sense tantes rucades de controls duaners. I la sanció si no ho fes així seria de fàcil aplicació. No entenc gaire, però, que per una compra superior a 900 euros s’hagi sempre de declarar l’IGI independentment de si ha pagat IVA o no. Pagar dues vegades un mateix impost indirecte tampoc ho trobo correcte. Encara que molts cops, tot i pagant el corresponent IVA, el producte ens surti més econòmic que comprant-lo a Andorra amb IGI inclòs, però aquest ja es un altre tema. Cada cop resulta més impresentable traspassar la frontera (duana) que ens separa amb l’estat veí i això en l’any que ens trobem ja no hauria de ser així.

#4 Sorprès

(09/09/20 09:18)



#3 Pepe

(09/09/20 09:10)



#2 Toni

(09/09/20 08:40)



#1 Xavier

(09/09/20 08:04)