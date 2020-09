Entre la banca i la Gestapo

Al documental ‘L’estafa d’Andorra’ es troben a faltar algunes opinions

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:41

El documental L’estafa d’Andorra (The Andorra Hustle) ha estat notícia aquest últims dies i el seu visionat, a l’hora d’escriure aquesta tribuna, s’enfila a YouTube fins a 350.000, una xifra que no està gens malament si tenim en compte que tota la població d’Andorra, tal com ens recorda la pel·lícula, podem encabir-la al camp del Barça. Personalment soc de l’opinió que el Govern andorrà no va actuar bé en el cas BPA. La nota de la FinCEN va provocar un cataclisme que ha afectat i perjudicat molta gent, i que ja veurem com acaba, ja que si finalment els tribunals donen la raó a la part damnificada Andorra no tindrà diners per pagar allò que se li reclama. Des del meu punt de vista, pitjor no es podia haver fet. Almenys, des de fora, sembla que hauria estat molt més prudent no prendre mesures tan dràstiques i esperar a veure com evolucionava la situació.

També soc del parer que hi ha una relació evident entre el rebot del govern espanyol envers els bancs andorrans per no donar informació sobre comptes i el que va passar.

Altra cosa és la transparència del documental. Més enllà del que cadascú cregui, es troben a faltar algunes opinions, que segur que existeixen, favorables a l’actuació del Govern. No n’hi ha prou de dir que no han volgut intervenir. Transparència significa escoltar la part contrària, per molt equivocada que pugui estar. Buscar persones que pensin diferent, encara que no siguin les més directament implicades.

Més enllà d’aquesta valoració general, el que menys m’ha agradat ha estat una manifestació gens afortunada. Dir que algunes famílies andorranes van fer les seves fortunes assassinant jueus és una afirmació molt greu. Però es deixa anar, com si res. No pensa el director que tal afirmació treu credibilitat a la resta del vídeo? Podríem saber quines són les famílies? Quines proves es tenen?

Els meus pares van arribar al final de la guerra civil. No ho van tenir fàcil, però ningú els va denunciar, ni delatar... al contrari, van trobar bona gent que els va ajudar. I, com ells, d’altres famílies que van arribar a aquest país. Que hi havia a Andorra gent pro-Pétain i pro-Franco? Segur que sí. Però una cosa és simpatitzar amb un determinat règim polític i una de ben diferent, assassinar la gent per enriquir-se.

La història dels jueus és d’aquelles que porten cua, que d’entrada no saps com agafar-les.

Sense donar-li gaires voltes: de veritat creu qui afirma els assassinats que els serveis secrets d’Israel, que van perseguir fins a la fi del món els nazis, no s’haurien encarregat d’ajustar comptes?

I, finalment, per acabar, una ximpleria, un petit detall que no passa desapercebut... A mi mai m’han aturat pel passaport andorrà. Però és interessant saber que el passaport andorrà va ser dels primers passaports europeus a incorporar la banda inferior mecànica (MRZ) que en l’actualitat porten tots els passaports del món, i si a algun lloc es miren la banda és als Estats Units. No, als Estat Units no et paren per viatjar amb passaport andorrà.