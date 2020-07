Reestructuració i impuls econòmic i social

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:34

Som en un moment d’enorme responsabilitat i de moltes dificultats econòmiques i socials per a Andorra. És un moment en què el diàleg i el treball conjunt entre la classe política, les administracions i els representants de la societat civil és més necessari que mai per construir i impulsar plegats el futur del nostre país. La crisi de la Covid i el seu impacte econòmic i social estan posant en relleu, al nostre entendre, la necessitat de dur endavant una sèrie de reformes pensant en el mitjà i llarg termini que demanen la creació d’amplis espais de diàleg, de reflexió i de treball conjunt.

Per aquest motiu, des del grup socialdemòcrata hem proposat a la síndica general, al cap de Govern i als grups parlamentaris crear “la comissió per la reconstrucció i l’impuls econòmic i social d’Andorra”, amb la voluntat de cercar grans consensos, perquè en aquest moment i davant de la perspectives tan complexes que es presenten davant nostre tenim de ben segur un element que ens uneix, l’estima al nostre país i el fet de voler construir un futur per a les futures generacions.

Aquesta comissió que plantegem no és una taula de negociació entre l’oposició i el Govern o els grups que li donen suport, sinó que ha de ser la manifestació de l’esforç col·lectiu de totes i tots els representants de la ciutadania per buscar junts una sortida global, social i econòmica per a Andorra.

El 1993, una generació d’andorrans i andorranes van aparcar les seves diferències, que també eren grans entre ells, per redactar la Constitució. Van ser capaços d’entendre’s per dotar-nos d’un nou marc legal i de convivència. Si aquells andorrans i andorranes varen fer-ho possible, amb l’enorme complexitat i dificultat que és fer una constitució, la nostra generació ha de fer possible perquè davant de la complexitat del moment ens unim entorn a la reconstrucció i impuls econòmic i social d’Andorra.

És el moment per deixar a un costat les nostres diferències, que les tenim; ara és el moment de tenir la capacitat i la voluntat de superar-les; ara no és el moment de guanyadors o vençuts, sinó que és el moment de sumar. És el moment que ens entenguem per reconstruir i impulsar el futur del nostre país. Ara és l’hora de sumar tots per Andorra.