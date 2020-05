Primeres peticions d'ERTO

Els ERTO reduiran els acomiadaments i ajudaran en la reactivació econòmica

La crisi sanitaria de la Covid-19 ha confinat la població, ha tancat els negocis i ha creat una crisi de demanda que atura l’economia mundial.

Un cop controlada la “corba de contagis”, ara queda ajudar l’economia andorrana a remuntar, ja que seguirà molt exposada per la seva important dependència del turisme.

El passat 30 d’abril es va publicar la llei que regula per primera vegada en el nostre país les figures de la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral.

En 48 hores 489 empreses s’han acollit a aquestes mesures, que han afectat 5.260 assalariats, però aquestes xifres seguiran creixent fins a afectar gran part del teixit empresarial.

Aquest ha estat el mètode elegit per Andorra, però també per la majoria de governs europeus per evitar una allau d’acomiadaments massius i mitigar l’impacte econòmic de la crisi sanitària posant les relacions laborals en respiració assistida.

Aquesta mesura ha estat àmpliament desplegada pels països europeus i ha afectat milions de treballadors, 3M a Espanya, 2M a Itàlia, 2,5M a França, i 3M a Alemanya, entre d’altres.

Alguna cosa s’ha après de la crisi del 2008, on només es varen aplicar mesures d’austeritat i les empreses es varen veure obligades a acomiadar bona part dels treballadors (i moltes a tancar), fet que va allargar la crisi durant molts anys.

Aquesta mesura ajudarà que empreses i treballadors mantinguin la seva relació laboral i això faciliti una reactivació mes ràpida de l’economia. Però no serà gratis. Aquesta mesura tindrà un cost per al Govern d’Andorra d’entre 90 i 120 milions d’euros en funció de quantes empreses i treballadors s’hi acullin. L’alt cost d’aquestes mesures ha fet que Espanya vulgui regular que les empreses acollides a aquestes mesures siguin molt transparents amb els seus números i no puguin repartir dividends mentre durin. Veurem si aquest corrent s’estén per Europa i arriba a Andorra.