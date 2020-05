El que de veritat importa

Actualitzada 04/05/2020 a les 07:20

Pensar que aquesta pandèmia contribuirà a canviar moltes coses pot desembocar en una gran frustració, tret que les expectatives generades es vegin satisfetes. Anteriorment, ni es va refundar el capitalisme, ni es van reduir les emissions contaminants, ni es va aturar la concentració del CO2 a l’atmosfera a 350 ppm.

Per tant, potser serà millor concentrar-se en el dia a dia de les persones més properes, la preocupació principal de les quals és aconseguir avui el menjar per demà. O en les que no els arriba per abonar el lloguer del seu habitatge.

Per això s’han organitzat arreu xarxes de suport altruistes entre la ciutadania. Són les que complementen l’acció de les institucions oficials. Un bon exemple seria el web frenalacurva.net, que ja actua a diversos països. És una plataforma ciutadana que fomenta l’ajuda mútua entre veïns. Curiosament, han adoptat la nostra divisa nacional: Juntxs som més fortxs.

Per tant, en moments d’incertesa com l’actual, res millor per no caure en el desànim i recuperar la confiança que fixar-nos en aquestes iniciatives socials i solidàries. Perquè estem més rodejats de generositat, solidaritat i civisme del que ens sembla. Tanmateix, perquè siguin eficaces cal orquestrar-les. Aquesta és la clau. Només una bona organització ciutadana ens retornarà la confiança imprescindible per sortir de l’atzucac. Podem repetir fins a l’infinit allò d’“Ens en sortirem”. Sí, d’acord. Però com? Organitzant-nos.

Com també és fàcil d’entendre que, davant dels canvis sistèmics que vivim, la nostra reacció no ha de ser la d’aplicar les mateixes fórmules que ens han dut fins aquí. Ja es parla de retallades en allò social, i en allò públic. En canvi poc es diu de compartir, de potenciar les xarxes d’alerta i suport veïnal, de tenir cura de les persones grans i dels més menuts, els dos grups que ens han donat una enorme lliçó d’humanitat.

Per acabar, cal dir que estan succeint grans històries que no surten als mitjans. Històries reals, com les que s’expliquen a la web loquedeverdadimporta.eu. Són aquests exemples d’humanitat els que val la pena compartir pel WhatsApp, fent que la xarxa s’ompli d’esperança i serveixi per inspirar altres persones a practicar la bondat. Perquè les persones som cooperadores i solidàries. És el nostre tret diferencial com a espècie animal. És el que ens fa, als Sàpiens, ser uns éssers extraordinaris.