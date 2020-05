De nit no dorm i ressegueix incansablement el laberint d’internet

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:39

Han passat tres setmanes des que la va veure per primer cop quan accidentalment va entrar en una videoconferència que no li tocava. Va irrompre amb el vídeo encès i va trigar un moment a adonar-se que s’havia equivocat de sala. Ella estava a la finestra del costat. Atenta, callada, amb unes ulleres grosses que li donaven un aire juvenil. Van preguntar-li qui era i ell va confessar que no sabia què hi feia allà. Ella va riure. I el van fer fora. Des d’aleshores ha après a aprofitar els buits de seguretat de diverses apps per colar-se a les videoconferències. Entra amb el micro i el vídeo apagats i d’una llambregada mira si hi és. En recorda el nom i cognom. Els cabells com una ona lliscant fins a les espatlles. Marxa com ha entrat. Normalment ningú s’adona de la seva presència o no tenen temps de cridar-li l’atenció i fer-lo fora. Tots estan massa ocupats i distrets. Parlen entre ells, s’expliquen nimietats o secrets, ben bé com si realment es trobessin en persona. Platonisme a sac. La caverna i el mite, en directe.

Mentre treballa, té un ull a la pantalla auxiliar i vigila les videoconferències. De nit no dorm. Ressegueix incansablement el laberint d’internet i entra a les teletrobades per la porta del darrere. A Matrix es van quedar curts. Se sent hereu d’Orwell. No ho pot veure tot, però rastreja aquella combinatòria de nom, cognom, possibles localitzacions i edats. També a l’aparador de les xarxes socials, tot i que allà no hi troba cap ventafocs virtual: només un llista d’egos, vedets, trolls i bots. I encara hi ha gent que vol definir la realitat?

Voldria tornar a veure aquells ulls, sentir el seu riure espontani. Però està sol, tancat al cau. El teletreball li va bé. El confinament i l’aïllament també. Així s’estalvia haver de suportar mediocres bavosos que tenen el cul llogat. Sap que a ell el critiquen. Que és un friqui. Un raro. Un pirat. Ignorants, pensa ell, soc orc i punt. Anònim saltejador digital. Quan per fi la veu, de seguida entén que és ella qui l’ha trobat. No s’ho pot creure. Literalment. Sembla un perfil fals. Algú ha suplantat la seva ventafocs? No és ella. No pot ser ella. Ara creu que a ell també el vigilaven. Talla la comunicació de patac i se’n torna al seu cau. La caverna d’on no sortirà mai més.