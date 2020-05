Andorra no estava preparada per a aquesta pandèmia

Actualitzada 30/04/2020 a les 20:57

De ben segur res tornarà a ser igual. La nostra manera de relacionar-nos, de treballar, de consumir i, sobretot, la percepció que tenim de la salut. Hem de ser conscients que és molt important comptar amb un sistema sanitari sòlid i, sobretot, dotat de recursos tant humans com materials; de comptar amb professionals especialitzats i de ser capaços d’estar preparats per a altres possibles crisis sanitàries.

Negar que Andorra, igual que la majoria de països, no estava preparada per a aquesta pandèmia és de necis. Quan la Xina va decretar les mesures de confinament cap altre país s’imaginava trobar-se en la mateixa situació. Potser el principal error va ser pensar que aquest virus entenia de fronteres, sobretot, en un món tan globalitzat com el nostre. Però ara, una vegada que tot passi, sabrem actuar perquè haurem entès que aquesta guerra no es guanya amb força, sinó amb previsió i estratègia? És inimaginable que, una vegada superada la crisi, els diferents governs no comptin amb una inversió en salut a l’altura de les circumstàncies. No podríem imaginar-nos després d’això que uns futurs pressupostos generals de l’Estat no comptin amb una inversió en sanitat potents ni unes cobertures socials imprescindibles. Ni tampoc que no es tinguin en compte la necessitat d’invertir en I+D+i; perquè si fins ara les prioritats eren el desenvolupament econòmic, ara hauran de centrar els seus esforços a invertir en un exèrcit investigador i sanitari que estigui preparat per aportar solucions davant qualsevol crisi sanitària. Si busquem en l’hemeroteca de la informació veurem nombrosos articles en què investigadors demanen un teixit sòlid, amb grans inversions, que aconsegueixi situar les prioritats en una potència investigadora global. Podran ser capaces les administracions de dir-los ara que no? Com també esperem que es tingui en compte la contribució de les persones que integren el personal sanitari, de neteja, els cossos de l’administració general i comunal, farmacèutics, personal de supermercats, camioners i el seu paper en aquesta recuperació de la pandèmia sanitària.