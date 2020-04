Dades imprescindibles

És una necessitat bàsica comptar amb dades estadístiques en el temps oportú

Actualitzada 27/04/2020 a les 08:03

En la sessió del Consell General en la qual es va aprovar la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària es va posar en dubte la necessitat d’una esmena que el PS havia presentat sobre les dades de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Que si solapàvem competències entre institucions, que si no s’entenien els termes amb els quals ens hi referíem... No entraré amb la supèrbia amb què alguns s’adrecen als consellers i conselleres de l’oposició perquè es desacrediten solets. Si es tracta d’errors, tothom es pot equivocar i sobretot més quan s’ha de treballar una llei en tres dies.

S’encomanava a la CAAS la publicació mensual i de forma actualitzada de totes les dades relatives al mercat laboral andorrà. Una informació per publicar a la seva seu electrònica, de manera accessible (fàcil), clara (que s’entengui bé) i estructurada (que sigui en un format que ens permeti reutilitzar-la).

No és la primera vegada que ens trobem, els i les conselleres generals, sense unes dades que haurien de ser públiques. Això ens obliga a demanar una informació a Govern que, en una proporció important, hauria de ser pública en la línia de les recomanacions internacionals i que ja està en mans de les diferents administracions. És una necessitat bàsica comptar amb dades estadístiques en el temps oportú per dissenyar, per fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques.

No es demanava res que no trobem en altres organismes públics que generen i tracten informació relativa al mercat laboral i als sectors productius: uns registres estadístics que proporcionin dades sobre els salaris, els assalariats i autònoms, empreses, etc., fent efectius els compromisos de subministrar informació pròpia o de tercers. I que ara són més imprescindibles que mai, i si també serveixen per combatre la situació creada per la pandèmia de la Covid-19.