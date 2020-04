Crisi sanitària, econòmica i climàtica

La normalitat era l’origen del problema

M. JESÚS LLUELLES LARrOSA

Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 s’ha afirmat que la pèrdua de boscos i de la biodiversitat consegüent ha fet augmentar el risc de transmissió de malalties. La desforestació de les zones tropicals i el comerç internacional d’espècies han facilitat el contacte entre els humans i la fauna portadora de virus, fenomen anomenat zoonosi. La classe política té el repte d’establir les bases d’una economia que redueixi les emissions de diòxid de carboni i construir un món més respectuós amb el medi ambient; hi ha polítics i institucions que aposten per un canvi de model. Teresa Ribera, ministra espanyola de Transició Ecològica, considera que, un cop controlada la urgència sanitària, la sortida verda per reactivar l’economia es fa més evident que mai i es mostra partidària d’una economia orientada al benestar de les persones, però basada en el respecte dels límits ambientals. Tanmateix, l’organització Greenpeace proposa que, per prevenir futures pandèmies, s’han d’establir mesures que frenin la venda abusiva de productes causants de la destrucció dels boscos i els seus ecosistemes, com la soja, l’oli de palma, la fusta, el paper o la carn.

També la vicealcaldessa de la ciutat d’Amsterdam ha donat a conèixer algunes de les mesures que posaran en marxa. Entre altres, proposen potenciar la reutilització de materials i l’ús d’elements més sostenibles en la construcció d’edificis. Es vol fomentar que els productes siguin més duradors i que es puguin reparar, així com imposar als negocis de restauració que donin el menjar sobrant. A Hong Kong algú ha pintat un grafit molt encertat: No és pot retornar a la normalitat perquè la normalitat era el problema d’origen. El missatge convida a reflexionar, molt especialment, sobre la salut del planeta i la dels seus habitants.

De ben segur que la crisi sanitària i l’econòmica que se’n deriva no ens regalaran un món més respectuós amb el medi, per això les polítiques de lluita contra el canvi climàtic han de continuar formant part de l’agenda dels nostres representants. La recuperació momentània del planeta no ens ha de dur a engany; l’Índia i la Xina encara estan construint centrals de carbó. Necessitem un món amb aire pur i que la reducció de les emissions de carboni siguin una realitat i no la conseqüència d’un desastre.