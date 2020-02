República de Txetxènia

Actualitzada 06/02/2020 a les 06:35

Txetxènia és una república que forma part de la federació russa. La seva capital és la ciutat de Grozni, horrible, en rus, i té prop d’un milió d’habitants. Després d’una gran controvèrsia, la federació russa ha tornat al Consell d’Europa i, per tant, les violacions dels drets humans són objecte de revisió activa, primer per la Comissió d’Afers Jurídics i Drets Humans i posteriorment per part del ple de l’Assemblea. El fet de formar part d’aquesta Comissió en tant que parlamentària andorrana m’ha permès ser testimoni en primera persona de les presumptes greus violacions dels drets humans que tenen lloc a Txetxènia. Sembla increïble que en ple segle XXI les persones puguin ser detingudes i fins i tot torturades pels seus ideals polítics, tendències sexuals o fins i tot per manifestar la seva opinió de manera pública. Familiars de vuit detinguts pel govern txetxè van presentar entre el 2016 i el 2017 una denúncia davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans per la violació del dret a la vida. De fet, com a testimoni en la comissió va intervenir una mare d’un desaparegut que fa més de dos anys que no veu el seu fill, des que va ser detingut. Sense parar de plorar va explicar la terrible tragèdia de la seva família. La seva impotència. L’explicació del sentiment que suposa no tenir cap notícia del seu fill va ser un testimoni tan demolidor que va deixar els membres de la comissió sense paraules. També va presentar (entre altres) el seu testimoni un jove que ara està refugiat al Canadà, un cop va ser alliberat després d’haver estat detingut i torturat per tenir una determinada tendència sexual. Des de la comissió s’enviarà un observador per tal que elabori un informe, i poder establir si existeix i es constata una violació dels drets humans i poder posar-li fi. La intenció de la columna d’avui únicament és denunciar la greu situació, i constatar que encara queda un llarg camí per recórrer en la protecció dels drets humans, inclús en territoris que formen part del Consell d’Europa.

