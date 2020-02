Limitar la contractació d'assessors externs

Actualitzada 06/02/2020 a les 06:35

Carine Montaner

A l’últim ple del Consell General vam prendre en consideració la proposta d’acord del grup socialdemòcrata sobre la regulació de l’estatut de l’artista. Una qüestió reclamada pel sector artístic i cultural, que es basa en l’establiment d’un marc legal que asseguri les condicions necessàries per al desenvolupament de l’activitat de l’artista creador. Ja que cal treballar a escala legislativa aspectes com el currículum formatiu, la contractació, la tributació i la propietat intel·lectual, entre altres temes vinculats a l’àmbit professional de la cultura i de les arts. Un altre objectiu que té aquesta regulació per Andorra és tenir un marc legislatiu atractiu, que permeti fomentar la creació i atraure grans artistes arreu del món. Des del grup parlamentari de terceravia + UL + Independents pensàvem que era més encertada la proposta d’acord inicial, proposada pel grup parlamentari socialdemòcrata, que les esmenes realitzades pel grup parlamentari liberal. La proposta inicial tenia com a objectiu encomanar a Govern fer una diagnosi de la situació de l’artista, per tal que el mateix Govern n’estableixi un marc legal impulsant projectes de llei. Ara bé, les esmenes liberals, acceptades pel grup socialdemòcrata, van canviar el sentit de l’impuls de l’acció de Govern, al nostre entendre. Les modificacions liberals encomanaven a Govern una diagnosi i que, a partir d’aquesta, els grups parlamentaris farien una proposició de llei conjunta, és a dir, amb totes les forces polítiques. Què implica aquest canvi? Implica pagar assessors externs amb diners públics, provinents del Consell General, quan la proposta inicial, segons el nostre punt de vista, era d’estalviar els assessors a escala del Consell General i fer treballar els diferents departaments de Govern. És a dir, els tècnics funcionaris competents en diferents àmbits, que ja estan en nòmina de l’Estat, la qual cosa no representaria un sobrecost per als comptes públics. Tenim tècnics ben preparats que podrien fer aquesta feina sense cap mena de dificultat. Per tot això, nosaltres estem disposats a treballar la temàtica, però volem racionalitzar els diners públics. Per aquest motiu, vam proposar a la cambra parlamentària que Govern posi a disposició del Consell General els bons tècnics que ja té en nòmina, si es pactava fer una proposició de llei conjunta, és a dir, si la iniciativa legislativa parlamentària sortia del Consell. Cal optimitzar recursos públics i intentar limitar al màxim la contractació d’assessors externs, en la mesura del possible.



*Carine Montaner, Consellera general de terceravia + Unió Laurediana + Independents