Està canviant UL?

Actualitzada 05/02/2020 a les 06:35

Ja sé que encara és molt aviat per opinar sobre els nous mandataris comunals lauredians, però detecto canvis importants en la manera de gestionar la parròquia i he de reconèixer que estic bastant sorprès. De moment, no puc dir si es tracta d’una qüestió personal del nou cònsol o si es tracta d’una nova tàctica de partit (encara que, penso que així és, degut segurament a la “patacada” rebuda fa quatre anys), però intueixo que el tarannà d’UL està canviant i això és bo. Veig ara mateix el nou cònsol passejant o caminant pel poble, parlant amb la gent. Una cosa a la qual no estàvem gaire acostumats. Veig un diàleg amb la premsa, cosa que tampoc era gaire habitual. Veig consellers de l’oposició als consells d’administració de les societats comunals (o majoritàriament comunals), cosa que estava completament vetada. En definitiva, veig un altre tarannà. Ja veurem si dura tot el mandat o si tan sols es tracta d’una il·lusió. Si més no, deixaré un marge de temps, els 100 dies de gràcia habituals, per comprovar si tot plegat és real. Potser UL s’ha adonat d’una vegada per totes que no es pot governar de la manera que sempre han fet. De moment però, encara em manquen moltes “coses” per fer confiança a UL i també he de dir que encara me’n sobren algunes. Intueixo de moment un to més moderat i transparent de banda d’UL (Tercera Via), mentre que de banda del PS m’estan decebent en el sentit contrari. Parlo d’una banda a Sant Julià i de l’altra, a Escaldes. A Sant Julià potser han après els uns que no es pot jugar amb l’elector i a Escaldes potser encara no han après els altres que han guanyat jugant.