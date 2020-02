Si neva hi ha caos

S’ha parlat molt de com va afectar l’última nevada el trànsit i del caos circulatori que es va produir

Actualitzada 03/02/2020 a les 06:41

I coincideixo amb els diferents comentaristes amb el fet que aquesta no és una situació aïllada. Tot al contrari, es repeteix gairebé any rere any. Perquè ja ho té això de nevar en un país de neu. S’han comentat molt les diferents coses que van fallar. Però, si una cosa va faltar, va ser informació. I si les parades de bus informessin sobre la freqüència dels autobusos, ajudarien els usuaris a programar el seu trajecte. I si quan el Centre Nacional del Trànsit informa de l’estat de les carreteres avisés el més aviat possible de l’existència de col·lapses o de la dificultat en la circulació. I si els panells informatius que hi ha a diverses carreteres informessin també sobre l’estat de la circulació amb un anunci de COL·LAPSE. Perquè, en definitiva, aquests fets són responsabilitat de tots. I si d’una vegada per totes ho assumim tots, aleshores podrem trobar solucions duradores en el temps. Accions que realment es desenvolupin quan hi hagi nevades d’aquestes característiques. Però aquestes accions no només incumbeixen les autoritats sinó tota la societat, perquè la neu tan desitjada no cau quan volem, sinó quan ella vol. I sort d’això. Per tant, l’administració, les empreses de transport, els ciutadans, les empreses de qualsevol sector econòmic en general hem de ser capaços de saber actuar i reaccionar amb previsió. Perquè, sincerament, resulta difícil d’explicar que ens passi el mateix que en determinats indrets, que potser han vist la neu un o dos cops a la seva vida. I per mi, tenim un bon transport públic. A un preu raonable si utilitzes les targetes de 40 viatges. I segur que, si més persones l’utilitzessin, es podrien reclamar més freqüències, sobretot en hores puntes. Però el cotxe agrada molt. I no ens importa ni el canvi climàtic, ni la contaminació, ni el cost de la benzina, aparcament, desgast del cotxe, rodes, etc. La comoditat que ofereix va per sobre de qualsevol altra cosa. I això de caminar una mica fins a la parada, doncs no, ja caminarem al gimnàs. Si a poc a poc tots comencéssim a veure les bondats al transport públic i augmentéssim el seu ús, augmentaria la freqüència, i potser a la propera nevada el caos circulatori seria una anècdota. Jo ja li he trobat les bondats, i tu?