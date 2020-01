Túnel de la Tàpia

Actualitzada 21/01/2020 a les 21:16

Per als que no ho saben, és el túnel que enllaça la rotonda d’Aixovall amb la plaça Laurèdia a Sant Julià de Lòria i que disposa d’una sortida en la part sud molt estrambòtica i perillosa amb l’afegit de vehicles aparcats constantment en lloc prohibit. Quatre accidents en dos dies no és del tot normal, com tampoc és normal la gran quantitat d’accidents que hi ha hagut fins ara per molt que ens diguin que l’índex és insignificant. Evidentment, quan hi ha un accident es tanca del tot el túnel fins que no s’han enllestit tots els treballs propis de l’accident i de la neteja. Fet que provoca sempre un caos circulatori a l’estil dels que ja teníem sempre a l’avinguda Francesc Cairat i a l’avinguda Rocafort. Caldria, doncs, saber per què es produeixen tants accidents, sobretot de baixada, ja que disposa de dos carrils i un d’ells, molts creuen que “ràpid”. Segurament la principal causa és l’excés de velocitat a l’interior. A la sortida ja no tant, ja que el radar és força visible, encara que també provoca frenades sobtades. Un radar de tram seria molt més eficaç. Molts vehicles baixen a molt més de 60 km/hora i frenen al final, justament quan arriben a l’alçada del radar. Tampoc ajuda gaire els dos carrils de la sortida, un per entrar al poble i l’altre per baixar cap a Espanya. Aquí es produeixen canvis perillosos de carril, més frenades i camions que no hi caben i envaeixen l’altre carril. La velocitat aquí està limitada a 40 km/hora i a més trobem un semàfor. Caldria, doncs, revisar acuradament aquest túnel i com que ja sabem que de moment no es construirà la continuïtat en direcció sud, potser s’hauria de replantejar aquesta sortida d’una altra manera.