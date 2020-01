'Climatoescèptics'

Actualitzada 21/01/2020 a les 21:11

Els escèptics del canvi climàtic només han de mirar els devastadors incendis d’Austràlia per prendre consciència de la gravetat de la situació. Malgrat les darreres pluges, l’abrasament segueix i les conseqüències són cada vegada més desoladores: més de 20 persones mortes, milers d’evacuats, unes pèrdues materials i econòmiques sense precedents i unes desastroses afectacions en l'hàbitat natural amb milions d'hectàrees cremades i milers de coales i cangurs morts. Els experts tenen clar que el canvi climàtic és una de les causes d’aquesta terrible situació. El país està patint una important sequera i està assolint temperatures superiors als 40 graus; uns signes evidents del canvi del clima produït per l'activitat humana i que els mateixos incendis contribueixen a agreujar amb l’emissió d’una gran quantitat de CO2. La gravetat de la situació d’Austràlia és un signe del nivell crític que estem assolint i del que pot passar a la resta del planeta. Vull creure que cada vegada són menys els escèptics del canvi climàtic i només queden les persones que opten per obviar la problemàtica. Miren a curt termini, considerant positiu que no faci tant fred o que no plogui, fent prevaler els seus interessos personals enfront dels interessos col·lectius. Una actitud perillosa si es tracta de dirigents de les grans indústries que emeten gasos amb efectes hivernacle i encara més si es tracta de polítics incapaços de prendre compromisos amb prou responsabilitat. Trump és un dels clars exemples del negativisme del canvi climàtic. A Austràlia, Scott Morrison també és conegut pel seu desinterès per les qüestions ambientals i per la defensa dels combustibles fòssils com el carbó. Des de la nostra postura difícilment podrem canviar l’actitud dels dirigents, però tots i cadascun de nosaltres tenim una important responsabilitat amb les accions quotidianes que poden contribuir a reduir l’autodestrucció del nostre planeta.