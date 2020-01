El turisme, un sector de sectors

El turista és un ciutadà temporal que enriqueix l’economia i la societat

Actualitzada 21/01/2020 a les 06:44

David Montané

Un dels objectius prioritaris del grup parlamentari demòcrata és fer entendre que el turisme no és un sector, sinó una suma de molts sectors, productius i no productius, privats i públics. Durant la seva experiència a Andorra, el turista interactua de manera directa amb el transport, allotjaments, oci, esports, comerç, cultura, agricultura, alimentació, medi natural, salut, educació, seguretat, justícia, territori, finances, obres públiques o energia. La interacció del turista amb pràcticament tots els nostres sectors és el factor que defineix la gran transversalitat del turisme. I és que els turistes són veritables ciutadans temporals que utilitzen els nostres serveis públics i són clients directes dels sectors productius. Tenim diferents tipologies de turisme: cultura, natura, compres, negocis, de congressos, gastronòmic, esportiu, de compres o de luxe. També és fonamental fer entendre que, en un món global i, particularment, en una societat com l’andorrana –que sorgeix i es nodreix de la multiculturalitat–, la frontera entre ciutadans i turistes es difumina, ja que el turista no és altra cosa que un ciutadà temporal que contribueix a enriquir la nostra economia, societat i cultura. Tot i que el turisme és un sector de sectors, des de sempre s’ha identificat principalment amb el de l’hoteleria, cosa que té cert sentit atès que, a part de les agències de viatges i els operadors turístics, és l’únic que depèn i es beneficia de manera exclusiva del turisme. També el sector de la neu en depèn molt. I segurament és el que es veurà més perjudicat pel canvi climàtic, per la progressiva reducció de nevades i la regressió de les cotes de neu. Tot apunta a la necessitat que les estacions es vagin transformant en estacions de muntanya i ofereixin altres activitats. Amb tot, es pot afirmar que Andorra és una destinació rica en recursos turístics gràcies a la qualitat i diversitat del patrimoni natural i cultural. Considerem que el foment del sector s’ha de basar en la capacitat de tots els actors per transformar els recursos en productes vendibles que siguin experiències gratificants per als usuaris. A la vegada, el futur passa per innovar en el desenvolupament de noves experiències perquè els turistes puguin gaudir encara més del patrimoni, tasca en què el paper de petits i mitjans emprenedors és clau.