Quan comença l’any és quan ens plantegem bons propòsits com perdre pes, deixar de fumar o fer exercici.

Actualitzada 20/01/2020 a les 06:42

Tots sabem que aquests bons propòsits representen objectius positius per a tu, i que són una excel·lent forma perquè el nostre cervell se centri amb aquestes bones intencions de canvi. El problema és que per al mes de febrer, tota la motivació del gener s’evapora, renuncies i tornes als teus vells hàbits de tota la vida. Perquè la majoria de propòsits que ens plantegem no deixen de ser canvis d’hàbits o bé uns altres propòsits que tenen a veure amb establir nous hàbits. Però, per què costa poder acomplir uns propòsits que mirats des d’una perspectiva de la salut són totalment recomanables? Segurament per diversos factors. Un dels primers és no ser realista realment quan s’ha plantejat el propòsit o bé s’ha estat massa exigent. S’ha analitzat que realment sigui realitzable i com es farà? Dir que aniré al gimnàs o menjaré amanides i peix cada dia o deixaré de fumar sembla fàcil, però no s’han tingut en compte molts elements que actuen sobre el nostre dia a dia que poden fer que tot això sigui un èxit o un fracàs. Plantejar-se metes excessivament ambicioses, que s’aconsegueixen a molt llarg termini o que no estan en sintonia amb les nostres necessitats personals, pot esdevenir una font important de frustració. Un altre factor és tenir en compte que el dia a dia et menjarà una part important del teu temps i altres projectes més curts o imprevistos ocuparan també espai. Quina és la idea llavors? Que assumeixis que no pots amb tot. Digues no a certes coses que t’agradarien però que són secundàries i centra’t en pocs objectius molt clars i molt rellevants per a tu. Cal recordar que hem de valorar sempre els avenços sense importar com de petit sigui l’èxit. Hem de crear la base amb petits increments de canvi i ser feliços amb el progrés. Sentir-se orgullós dels petits passos i atorgar-los un petit premi ens portarà a aconseguir el que buscàvem amb més tranquil·litat i menys pressió. I alhora ens donarà més motivació. D’aquesta manera aconseguim crear nous hàbits al nostre dia a dia. Perquè les metes a la vida, el que realment val la pena, els teus propòsits, sempre requereixen un esforç. La felicitat moltes vegades es troba en les petites coses que ens van esdevenint en el dia a dia.

