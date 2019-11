Catalunya i Espanya

Un problema essencialment polític

Actualitzada 06/11/2019 a les 06:46

A Espanya, plena campanya electoral. Curta, diuen. Fa, però, quatre anys que dura. S’han trencat massa coses. Fonamentalment el pacte que va idear i forjar la Constitució del 1978. No es devia fracturar en un dia, més el desassossec i el malestar venen de lluny. Una vegada més l’encaix de Catalunya dins d’Espanya, que va fer possible la recuperació de la democràcia i l’acord del 1978, impossibilita avui en gran manera la governança general i dona peu a aquesta ànsia i llarga inestabilitat. Una vegada més la conllevancia orteguiana, però les noves generacions polítiques de tot l’espectre ja no en coneixen ni el significat ni el context. No se’n té memòria ni es fa res per tenir-ne. La història no interessa, creuen que és perdre el temps quan el present, l’etern present, es juga a les xarxes socials, on tot s’hi val i embolica que fa fort! Com a model, exemple i pauta el tarambana de Donald Trump ha fet escola... i universitat. Els meus són uns altres. Quasi bé tots morts, la majoria ja fa segles. Twitter no em serveix, a pesar d’anunciar-se amb aquesta gosadia, com es pot llegir a Google: “És tot el que està passant. Assabenta’t de tot amb els comentaris en directe, tant de les notícies d’última hora com de la informació relacionada amb l’oci, l’esport i la política.” Per l’oci i l’esport, tal vegada. Per la política prefereixo la lectura.

Amb la finalitat de fer possible el diàleg, més ben dit, de pactar condicions per al diàleg, us aconsello que llegiu Cataluña – España: ¿qué nos ha pasado?, un llampant assaig col·lectiu, recent sortit del forn, publicat per Galaxia Gutenberg i la Maleta de Porbou, i coordinat per Josep Ramoneda, on s’analitza la qüestió catalana des de visions diferents, acadèmiques, ideològiques i polítiques, amb la voluntat de trobar vies d’entesa per resoldre un problema essencialment polític que mai havia d’haver arribat als tribunals. Us el recomano especialment per descobrir les trampes i paranys del debat sobre el nacionalisme, el català i, en primer lloc, l’espanyol, el gran nacionalisme invisible, present i concur­rent a l’autoritarisme post­democràtic que amenaça l’actual Europa. És un llibre que es llegeix bé, 280 pàgines i 18,90 euros.