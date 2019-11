La xicota andorrana

Sapiosexual descriu les persones que centren l’interès eròtic en la intel·ligència

Actualitzada 05/11/2019 a les 20:37

La setmana passada, un diari andorrà es feia ressò d’una notícia publicada al Mundo Deportivo sobre les vacances romàntiques d’un jugador del Barça, Arthur Melo, a Roma. Un aspecte rellevant de la notícia i que apareix als dos titulars és que l’escapada ha estat amb la “nòvia andorrana”, una construcció sintàctica si més no curiosa. L’ús d’un adjectiu com a complement del nom s’utilitza per expressar una qualitat que permet distingir aquella entitat d’altres (no va visitar el Coliseu amb la promesa catalana ni amb la brasilera, sinó amb l’andorrana), expressar-ne una propietat contingent i que pot variar en el temps (potser més endavant hi va amb la parella catalana o la brasilera!) o bé destacar una qualitat inherent prou significativa per arribar a modificar el nom (en què deu ser diferent una xicota andorrana d’una catalana o brasilera?). Més enllà de la sintaxi, el titular reflecteix la facilitat per convertir en notícia fets irrellevants i la sistemàtica cosificació de la dona, que ja no té ni nom. A la web del mateix diari esportiu, una notícia destaca que el músic Mark Ronson ha confessat “obertament que és sapiosexual”. Amb la lectura, n’hi ha per sucar-hi pa! Descriu la confessió de Ronson com a “sorprenent” i avança que aquesta “increïble revelació” marcarà tendència perquè molts seran a partir d’ara els nous “adeptes” a la sapiosexualitat, descrita a la notícia com una “orientació”. Per qui desconegui el significat, el neologisme sapiosexual descriu les persones que centren l’interès eròtic en la intel·ligència i se senten atrets pel talent i l’enginy més que no pas pels atributs físics. És una paraula composta que inclou el prefix llatí sapio, intel·ligent, astut o savi, que també trobem en el nom biològic de l’espècie humana, homo sapiens. Les paraules, com les espècies, evolucionen. Ara bé, no tothom va al mateix ritme. Gràcies, Ronson, i que comenci la revolució sapiosexual!