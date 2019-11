Coherència política

Ara la veu està en mans dels ciutadans

El 15 de de desembre se celebraran les eleccions comunals. Aquesta setmana s’ha tancat la presentació de les llistes; des del PS afrontem amb optimisme les eleccions: a l’abril vam obtenir un molt bon resultat situant el nostre vot nacional en gairebé un 31% de vots, 4 punts per sota de DA. Des de llavors, penso que hi ha factors que incrementaran el suport al nostre projecte. La no obtenció de cap conseller per part d’SDP els ha deixat pràcticament fora del joc polític: ara han optat per integrar-se als projectes liderats per DA; em costa veure com un elector que es consideri progressista pot donar suport, per exemple, a la continuïtat de Marsol al comú d’Andorra la Vella quan la seva gestió, si s’ha caracteritzat per alguna cosa, ha estat per la grandiloqüència, per la privatització d’espais i de serveis públics, per inversions faraòniques executades sense control de costos, per una política de façana exagerada en costos d’il·luminació de Nadal, focs d’artifici i molts altres excessos. Tot això mentre molts barris de la parròquia han estat desatesos, quan s’han desactivat projectes socials i d’atenció domiciliària i molts altres petits detalls que haurien permès millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Per altra banda, hi ha el desencant d’antics votants liberals que no han entès el desacord posterior a les eleccions i la traïció a les seves promeses per acabar reforçant la majoria de DA al Govern sense aportar de moment res de substancial; per si faltava res, la irrellevància atorgada als liberals a les llistes de DA+Liberals+SDP n’ha generat encara més; els electors que segueixin pensant que el país necessita canvis, una altra manera de fer, una proximitat de les institucions als ciutadans, unes altres prioritats en les actuacions públiques i en els pressupostos possiblement veuen que l’única alternativa a l’actual majoria només la pot oferir el PS. Hem proposat els millors actius que tenim a cada par­ròquia, fent apostes valentes a l’altura del que el moment polític demana; hi ha, però, un risc important que no cal menystenir: la desafecció que provoquen els canvis de jaqueta, les aliances inexplicades, la traïció a les promeses electorals acaba afectant tot l’espectre polític, fins i tot aquells no hi tenim res a veure; ara és el moment, però, en què vostès poden tallar d’arrel tots aquests moviments que banalitzen la democràcia. La solució és ben fàcil, i... és a les seves mans!