Actualitzada 29/10/2019 a les 23:38

Aquesta és la qüestió. Aquest any més que mai serà molt difícil no emetre el vot mirant només la persona abans que el partit polític o les idees polítiques. A hores d’ara (sempre avanço els escrits al dia de la seva publicació) no sé encara com acabaran els acords, pactes, coalicions, matxambrats, etc. Però tot em fa pensar que podem trobar unes barreges molt difícils d’entendre. I això no m’acaba d’agradar. Jo sempre he cregut que s’han de votar unes idees, un programa i no una determinada persona. Ja sé que en unes eleccions comunals no té tanta importància com en unes generals, però vistes les darreres ja no sé què pensar. Trobar-te que votant DA pots votar Liberals (per molt que siguin pràcticament el mateix), que votant PS pots votar SDP (per molt similars que puguin semblar), que anteriorment es podia votar Liberals amb PS... Tot plegat no és gaire normal. Penso, doncs, que el que es votarà finalment serà pel número 1 o el número 2 de cada llista, la resta tampoc té gaire importància. Encara que et puguis trobar que dins d’una llista hi pot haver persones a qui no tinguis gaires ganes de votar. Aleshores potser es preferirà votar en blanc, nul o no votar. És per aquest motiu que en aquestes properes eleccions comunals preveig una forta abstenció. Sense oblidar tampoc els pactes, abans i després de les passades eleccions generals, que ningú ha sabut explicar correctament. Votar o no votar, doncs, serà la qüestió a decidir. Votar per votar tampoc és la solució. Les llistes conjuntes no acaben mai de la millor manera, tan sols cal mirar el Govern que tenim actualment.