Xifres de Naturlandia

Des del comú de Sant Julià de Lòria ens anuncien, tal com ja es va fer en la reunió de poble, unes bones xifres pel que fa al resultat de Camp­rabassa per a l’exercici del 2019. Ens diuen que hi haurà uns ingressos de 3,8 milions d’euros i unes despeses de 3,25 milions, que deixaran un benefici d’uns 550.000 euros. Cal remarcar, però, que aquestes xifres no són ni de bon tros el resultat comptable real, sinó que es tracta del que s’anomena ebdita (de l’anglès Earmings before interest, taxes, depreciation and amortization = beneficis abans d’interessos, impostos, depreciació i amortitzacions). Xifres, doncs, molt inconcretes, per no posar-hi un altre nom. Segons les dar­reres dades publicades i enviades al Tribunal de Comptes, que perta­nyen a l’any 2016 (no en tenim de posteriors), trobem que en amortitzacions ja es comptabilitzaven 1.000.000 d’euros, i en despeses financeres, 285.000 euros. Si hi afegim els cànons d’arrendament dels terrenys, que ascendeixen a uns 363.000 euros (que tampoc es compten perquè no es paguen, però que hem de sumar a les depeses), trobem un resultat comptable real d’un milió d’euros de pèrdua. Acostumats a perdre una mitjana de dos milions d’euros l’any, tampoc està tan malament. Per molt bé que puguin anar les coses d’ara endavant, per molta tirolina que es pugui construir, per molt ràfting que es pugui fer... Difícilment millorarà mai el resultat, ja que a Sant Julià i a Naturlandia hi cap el que hi cap i no pot donar més. Ja van sent hora que ens deixem estar de bajanades i que ens dediquem al que realment interessa.