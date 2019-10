Necessària reforma del sistema electoral

Cal que l’elector senti que la seva veu es reflecteix en les institucions

Aquesta setmana, la consellera Judith Salazar i jo hem explicat públicament les motivacions de la proposició de llei per modificar el sistema electoral i els procediments sota els quals desenvolupar la jornada electoral. És una proposició de llei que respon a vàries motivacions i que té un llarg recorregut, i que entenem que en el context actual s’entén millor que mai la necessitat dels canvis que proposem.

En primer lloc, dins el context que malauradament s’està experimentat de desafecció política i en què molts ciutadans veuen (i no els falta raó) com existeix una distància creixent entre les seves necessitats i el que ells manifesten i el posterior funcionament de les institucions, l’actual sistema electoral que dona d’entrada la meitat dels consellers a la llista guanyadora, a més del que obté per l’assignació proporcional de l’altra meitat, no suposa precisament un element que motivi la participació ni que es pugui dir que facilita la representativitat de les diferents opcions que poden concórrer a les eleccions.

El nostre sistema electoral dona una amplíssima majoria a la llista guanyadora, de tal manera que no li calen acords ni pactes de cap tipus amb l’oposició, que queda pràcticament relegada al no-res, tant en nombre de representants com de mitjans econòmics per poder fer la seva feina. Així doncs, “ens estalviem, en definitiva, la política”, deuen pensar potser alguns.

La gent d’Andorra es mereix un sistema democràtic. La igualtat és un valor fonamental en totes les seves dimensions, i és per això que aquesta proposició de llei pretén atorgar el mateix valor a cada vot en unes eleccions comunals. Un sistema més proporcional i representatiu possibilitaria, no només l’assoliment d’un major grau de democràcia, sinó que la composició de les institucions sigui un reflex molt més fidel de la societat que han de representar.

La segona modificació important que es proposa és que la jornada electoral es desenvolupi en col·legis electorals ubicats a diversos indrets de les par­ròquies, fora dels comuns, i que les meses estiguin presidides per electors escollits per sorteig de forma aleatòria. La gent està cansada que les jornades electorals estiguin tan polititzades: molts electors ens expliquen que opten pel vot judicial per no haver d’enfrontar els polítics i sentir-se pressionats el dia de les eleccions.