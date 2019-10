Ciutats amigues dels infants

Actualitzada 14/10/2019 a les 21:42

Les ciutats, les parròquies, han de ser llocs on els infants se sentin segurs i valorats, on tinguin accés a serveis socials bàsics i l’oportunitat de jugar i passar el temps amb les seves famílies. Els ajuntaments, els comuns, juguen un paper enorme a la vida dels nens, nenes i adolescents, ja que són l’administració pública més propera als infants i allà on s’implementen els seus drets. I aquesta responsabilitat s’ha de prendre seriosament.

El 1996, Unicef va posar en marxa la iniciativa mundial de Ciutats amigues de la infància juntament amb els governs locals per donar resposta al repte de fer realitat els drets i el ben­estar dels nens en un món cada cop més urbanitzat i descentralitzat. Avui en dia, la iniciativa funciona a més de 40 països, inclosa Andorra, i es treballa per aconseguir comunitats més segures, més inclusives i més sensibles per a cada infant.

Coincidint amb el 30è aniversari de la Convenció sobre els drets de l’infant, s’ha fet una enquesta digital en l’àmbit mundial a més de 100.000 infants i joves en què se’ls demanava què farien per fer les ciutats més acollidores per a la infància si fossin alcaldes. Tot i ser de països molt diferents, amb entorns molt diversos, aquí us presentem algunes de les seves respostes: “més parcs perquè juguin els nens”; “solucions ecològiques de transport públic”; “menys violència”; “més suport per als joves amb problemes conductuals”; “prohibició dels cotxes”. I, segurament, algunes per no dir totes, també es podrien aplicar o millorar a Andorra.

Aquest any, que tindrem eleccions comunals, volem animar tots els candidats i les candidates que, malgrat que els infants encara no votin, se’ls escoltin i es tinguin en compte les seves opinions. És un dels seus drets i també la nostra responsabilitat.

Només conjuntament, adults, joves i infants, podrem fer de les nostres parròquies un lloc millor per a cada infant, per a cadascun de nosaltres.