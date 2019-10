Substantiu empresa, familiar adjectiu

Un punt fonamental en una empresa éfamiliar és tenir clar una missió, una visió i uns valors. A mesura que la companyia va creixent s’han de coordinar les actuacions.

Actualitzada 14/10/2019 a les 06:46

Jordi Tarragona

La immensa majoria de les empreses andorranes són familiars, perquè una família té la capacitat de decidir la seva estratègia, i voluntat de continuïtat. Són molts els reptes als quals han de fer front. En primer lloc, els naturals de tota empresa, que a Andorra tenen molt a veure amb la disrupció que al món del retail suposa el món online. En segon lloc, amb els específics de les famílies propietàries, de forma principal: el relleu a la direcció, govern i propietat; la incorporació de familiars; la retribució a la propietat, la separació de socis.

Per fer front a aquests reptes de forma adequada és important tenir en compte que a l’empresa familiar el substantiu és empresa, familiar és l’adjectiu. L’empresa familiar abans que res és empresa. Si l’empresa no funciona, s’ha acabat l’empresa familiar. Convé, per tant, revisar quin son els fonaments de tota empresa.

LIDERATGE. Al davant d'una empresa acaba havent-hi una persona. Les principals habilitats, aptituds i valors que ajuden a ser empresari són: lideratge, empatia, creativitat, honestedat, iniciativa, compromís, assumpció de riscos, esperit crític, flexibilitat i esperit d'equip. A la fase inicial d'una empresa, qui està al capdavant sol tindre un lideratge concentrat i poc discutit, havent de donar poques explicacions. Però, a mesura que l'empresa creix i es produeixen relleus, és possible que hagi de ser un lideratge compartit amb altres òrgans de govern, i que hagi de rendir comptes.

PLANIFICACIÓ. Hi ha una sèrie de qüestions que ajuden a l'èxit d'un projecte empresarial. La primera és tindre clars una missió, una visió i uns valors. A mesura que l'empresa creix cal coordinar actuacions i per això ajuden les definicions. La segona condició és fer una anàlisi encertada de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. La tercera és encertar en la definició del model de negoci. La quarta és tindre establerts uns objectius clars i mesurables. La quinta, establir uns plans d'acció amb calendari, fites, mitjans i responsables clars.

EXECUCIÓ. Moltes vegades el principal problema d'un empresari no és determinar què fer, sinó que les coses succeeixin. El primer és analitzar si s'ha establert un pla d'acció amb objectius específics, mesurables i amb calendari; amb un responsable, determinació dels mitjans necessaris, de les accions a executar i de les fites que permetran controlar si es va pel camí i ritme correctes. El segon pas és assegurar-se que les persones implicades saben el que han d'assolir i fer, quines són les prioritats, i que disposaran de les capacitats, coneixements i mitjans suficients. El no-seguiment és la principal causa que les coses previstes no succeeixin.

INDICADORS CLAU DE RENDIMENT. En una empresa cal cercar l'eficiència, és dir fer les coses bé. Però, sobretot, cercar l'eficàcia, és a dir, obtenir resultats a un cost assumible. Per ser eficaços, per assolir els objectius, ajuda encertar en els Indicadors Claus del Rendiment a controlar. No es tracta de moltes dades, es tracta de les dades adequades. Entre les dades a controlar hi ha els beneficis i la caixa. Qui comprova que la informació és real. A la comptabilitat, a les “existències” també se les coneix com “inventari”, perquè poden estar inventades.

CREIXEMENT. A les empreses només hi ha un sinònim de felicitat, i és creixement. Qui no vol augmentar la rendibilitat del seu negoci? Una de les limitacions al creixement és la capacitat de delegar, aquesta capacitat sol ser menor a les EF. El creixement en si mateix no ha de ser l'objectiu, sinó el mitjà per assolir-ne altres.

MIDA. Mida i creixement no són el mateix. A més a més, la mida sempre és relativa: amb relació a què? Adam Smith va dir que la mida de les empreses està amb relació al mercat. I com definim avui en dia mercat tenint en compte la globalització i el món virtual per exemple? El naturista Charles Darwin va dir en relació amb la teoria de l'evolució que “no és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que millor s’adapta als canvis”.

PERSONES. En una empresa no tot són plans i números. L’èxit sol ser fruit d'un treball en equip. Les persones solen ser un dels elements essencials de qualsevol empresa; i una de les principals fonts d’alegries i desenganys. I el treball en equip vol dir repartir funcions, crear estructures; procurant que no siguin burocràtiques. L'empresa ha de tenir una política ben definida de selecció, formació, motivació i retenció del talent.

En futurs articles comentarem temes més específics de l'aspecte familiar de la propietat, però avui volia deixar clar el primer pilar: el substantiu és empresa, familiar l’adjectiu.



*Jordi Tarragona, Conseller de famílies empresàries