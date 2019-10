L'epidèmia del plàstic

Sabem exactament els efectes que té el plàstic amb el que emboliquem els aliments sobre la nostra salut?

Actualitzada 14/10/2019 a les 06:45

Fa pocs dies els mitjans de comunicació es feien ressò d’un estudi de la Fundació Rezero, en el qual van col·laborar una vintena de personalitats dels mitjans de comunicació, de la cultura, la ciència i l’ecologisme, i als quals se’ls va fer unes anàlisis d’orina. Als resultats realitzats per l’Institut Noruec de Salut Pública es van identificar 15 compostos anomenats ftalats i 12 fenols com el Bisfenol A. I cada un dels participants va presentar als seus resultats els 15 ftalats i com a mínim 5 fenols amb uns nivells molt superiors als desitjats.

La presència de plàstic al nostre organisme augmenta de forma considerable.

I el risc per a la nostra salut també.

Escalfar els aliments o prendre aliments calents en envasos de plàstic o mantenir els envasos de plàstic amb aliments sota la llum del sol són algunes de les accions que afavoreixen el pas del plàstic al nostre organisme.

Perquè és una evidència que els components del plàstic es traspassen als aliments.

I quins efectes poden tenir per a la salut?

Encara no es coneix l’abast que tindrà la presència de plàstics al nostre cos, però l’efecte inflamatori que provoquen ja ens apunten en direcció cap a alteracions endocrines, alteracions immunitàries i un augment en la incidència de determinats tipus de càncer. I, si tenim en compte només el Bisfenol A, que ja és responsable de determinades alteracions genètiques, ara també se’l relaciona amb alteracions ginecològiques i d’infertilitat.

La sorpresa de molts dels participants a l’estudi va ser molt gran pel fet que ja eren conscients dels perills del plàstic.

I em pregunto, quins nivells deuen tenir les persones que no es troben conscienciades? Existeixen encara moltes persones que de forma habitual, inclús diària, utilitzen els envasos de plàstic per escalfar, cuinar o transportar begudes calentes. La societat segueix sense estar conscienciada, i els responsables de l’estudi reclamen més implicació de les autoritats per promoure un canvi en el model de consum. Però no hem d’oblidar que com a consumidors tenim responsabilitats, i aquesta comença promoure accions de consum responsable i exigir com a tals també implicació dels diferents sectors alimentaris.