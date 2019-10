Una victòria de tots

Andorra tornarà a ser epicentre mundial de l’esquí el 2023

Actualitzada 13/10/2019 a les 06:40

Ja ho deia el lema de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí de Grandvalira que es van celebrar el passat mes de març: “Tots serem campions.” I així ha estat. L’èxit organitzatiu de l’esdeveniment esportiu d’hivern més important que s’ha celebrat mai a Andorra no va ser discutit per ningú, i fins i tot la mateixa Federació Internacional d’Esquí va voler remarcar públicament l’excel·lent tasca feta, des del minut zero que va començar la competició, per part de tots els implicats. Van ser unes paraules que no se les ha endut el vent: la setmana passada l’organisme internacional va anunciar que ens donaven de nou l’organització de les Finals, repetint la seu de Soldeu i el Tarter l’any 2023.

Es tracta d’una excel·lent notícia, i ho és des de múltiples vessants. Demostra que ho vam saber organitzar i promocionar molt bé, per part de Grandvalira però també des del Govern, els comuns, els voluntaris i la ciutadania en general, que es va bolcar en l’esdeveniment i va omplir les proves, tant masculines com femenines. A la vegada, demostra que An-dorra està perfectament preparada per acollir esdeveniments d’aquestes dimensions internacionals. Ensems, corrobora que la resposta organitzativa nacional està al nivell de grans estacions d’esquí, que són referents a acollir les proves més importants de l’esport blanc. Així mateix, també ens permetrà, si a les Finals de l’any 2023 es repeteix l’èxit (que segur que sí), de pujar un esglaó i pensar en candidatures encara més ambicioses.

I, finalment, no ho podem oblidar, també és una campanya publicitària molt destacada per identificar An-

dorra al món, donar a conèixer les nostres estacions arreu i per captar esquiadors les pròximes temporades d’hivern.

Gaudim ara d’aquesta candidatura, celebrem que ens compensin, a escala internacional, la feina ben feta. Seguidament, posem-nos a treballar. Tots els actors implicats han de posar-se ja mans a l’obra perquè el 2023 tornarem a ser epicentre mundial de l’esquí. Tinguem clar que el mes de març passat vam deixar el llistó molt alt. Tenim tres anys i molta feina a fer per mirar de superar-ho. Treballem de nou perquè “tots siguem campions”.