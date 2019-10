Actualitzada 12/10/2019 a les 06:41

Sempre he donat molta importància a aquest concepte, i defenso amb fermesa la teoria que el mètode precedeix l’èxit. Ser metòdic és l’eina bàsica per intentar aconseguir ser eficaç i eficient a la vida. L’ordre i la gestió del temps són els principals elements que contribueixen a una vida regulada pel mètode. Cal tractar d’una forma eficient el temps i enfocar el nostre treball d’una manera efectiva. Ser efectiu no consisteix a moure papers d’un costat a l’altre de la taula. Tampoc va d’anar a la bona de Déu en tot el que facis, i menys de no prendre decisions quan cal fer-ho.

El temps l’hem d’organitzar en la nostra agenda amb visió i perspectiva realista. Insisteixo molt a fer prevaldre tot allò que és important per sobre d’allò que és urgent. La clau no és donar prioritat a allò que està a la teva agenda, sinó a ordenar a l’agenda les prioritats. Com bé diu Steven R. Covey: “Ser metòdic va íntimament lligat a la voluntat independent de l’individu”. És una barreja de valors personals de motivació, autoestima, energia i felicitat, que ens fan ser responsables per posar-nos un objectiu, traçar un camí i posar ordre en la forma d’intentar aconseguir-lo.

La persona metòdica és una persona programada per si mateixa, que va millorant dia a dia com si es tractés d’un bon programa de software. És aquella persona obsessionada per la recerca de la perfecció, i que cada dia intenta fer les coses una mica millor.

I l’èxit és el resultat d’una sèrie d’hàbits positius que al pas del temps s’han tornat poderosos, en què les persones s’acostumen a ser eficients, aconseguir bons resultats, mantenir el control emocional, resoldre problemes i complir objectius. Després d’estar executant un treball metòdic, s’arriba un moment que s’actua de manera automàtica i ja es té un gran ingredient per triomfar.