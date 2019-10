La mida del negoci importa

L’adquisició d’em­preses és una alter­nativa per créixer i consolidar el negoci

Actualitzada 07/10/2019 a les 06:52

Qualsevol idea de negoci requereix d’una sèrie de despeses fixes i variables per ser desenvolupada.

Les despeses variables influeixen en el marge de l’empresa. Simplificant, el marge està compost de preu de venda i preu de compra del producte que comercialitzem. En certs sectors, és difícil influir en el marge comercial perquè si no venem un producte únic i exclusiu, el preu de venda el fixa el mercat i el preu de compra el fixa el proveïdor que fabrica el producte.

Una de les formes de millorar el resultat és optimitzar les despeses fixes, no obstant, després de dur-ne a terme una anàlisi i haver prescindit de despeses supèrflues, per seguir reduint-les, l’empresari s’enfronta a decisions que impliquen reduir despesa a canvi d’empitjorar el servei o comprometre el producte que comercialitza.

Arribat a aquest punt què pot fer l’empresari?

La resposta és fer créixer el negoci. No obstant fer créixer el negoci propi (creixement orgànic) és un procés lent i, en certs sectors, com per exemple en el comercial, a vegades sembla una missió impossible.

Una altra manera de fer créixer el negoci és comprant les empreses de la teva competència que estan passant un mal moment (creixement inorgànic). Aquesta estratègia és una alternativa per guanyar volum, i permet a l’empresari pagar els costos fixos de l’empresa sense haver de reduir-los fins al punt de comprometre la competitivitat del negoci.

L’adquisició d’empreses en dificultats s’ha convertit avui en dia en una de les poques alternatives que tenen certs sectors per poder créixer en volum i poder fer front a aquelles despeses fixes que són necessàries per transformar l’empresa i afrontar els reptes als quals s’enfronten avui en dia els empresaris. Durant els darrers anys, des del despatx hem pogut observar una tendència creixent dels empresaris a elegir aquest camí per protegir i consolidar els seus negocis.