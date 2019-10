Comprar llibres en secret

Les llibreries físiques no poden vendre les teves dades

Actualitzada 07/10/2019 a les 06:45

La notícia que els Estats Units, el Regne Unit i Austràlia han instat Facebook a proveir “d’una porta del darrere” les seves policies, si continua amb l’encriptació d’extrem a extrem en el seu servei de missatgeria Whatsapp ens ha de fer reflexionar. Una altra vegada està en joc la protecció de la nostra intimitat, de la nostra privacitat. És un dret i un bé personal a preservar, encara que la majoria digui que no tenen res per amagar, sí que tenen molt a protegir. Malauradament, quan als voltants de l’any 2000 les corporacions tecnològiques es van adonar que als humans ens agrada més relacionar-nos entre nosaltres que amb les màquines, van canviar ràpidament d’estratègia. N’és una prova el boom dels videojocs en línia, amb milions de jugadors, com el Fortnite. Com també ho és l’èxit rotund de plataformes relacionals com Facebook o Instagram, que els usuaris omplim de contingut, amb un cost zero per als seus creadors. O les webs per monetitzar el que abans fèiem gratuïtament, com oferir hospitalitat, solidaritat o generositat. Amb les nostres dades empreses com Airbnb, Change.org o BlaBlaCar fan molts diners. Només pel fet de visitar la seva web. Gabriel Weinberg, CEO i Fundador de DuckDuckGo, un motor de cerca que posa l’èmfasi en la protecció de la privacitat, ho explica així: “Quan visiteu un lloc web, és evident que sou observables per la mateixa web, però també podeu ser-ho per rastrejadors d’altres llocs de tercers que el lloc inclogui al seu codi. Us sorprendrà saber que la gran majoria dels llocs web inclouen molts d’aquests rastrejadors de tercers. Els llocs web els inclouen per diversos motius, com per exemple, per a publicitat, analítica i xarxes socials.” Així doncs, tots aquest rastrejadors el que fan és agregar la teva història de cerques i navegació en un perfil personal. Estàs fitxat. En efecte, els governs, que ja practiquen la vigilància massiva, emmagatzemen sistemàticament les nostres converses, correus electrònics, missatges de WhatsApp, etc., per si de cas un dia els necessitessin per anar contra algú. Per això és millor comprar llibres a les llibreries de la teva ciutat. Per tal d’evitar que Amazon pugui enregistrar tot el que llegeixes, per vendre-ho després a empreses i governs, que volen saber el que penses.