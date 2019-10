Respecte a la tasca dels docents

Una nova decisió del Govern en contra dels seus drets

Hem llegit aquests dies als mitjans de comunicació i hem vist varies referències a una decisió presa pel Govern que ha suposat una retallada en les nòmines del personal eventual que treballa al ministeri d’Educació, que segons la informació que tenim se situaria sobre els 40 euros mensuals, arribant fins als 70-80 en algun cas.

És una decisió que lamentem perquè, encara que afecta d’altres treballadors de l’administració pública, ara es fa sentir especialment en el col·lectiu de docents més desprotegit; però que, per altra banda, no ve a ser més que una nova manca de respecte o manca de reconeixement per part de l’anterior Govern demòcrata i ara l’actual Govern tripartit cap a la figura dels docents i cap a les persones que treballen en el sector de l’Educació.

Posaré uns quants exemples del que acabo de dir: el primer, justament, és l’elevadíssim percentatge d’eventuals en el camp de l’Educació i el fet que, tot i dir-ho pràcticament a cada debat pressupostari, o en la presentació dels ministres d’Educació a l’inici del curs, que hi hauria la voluntat de treure edictes, de consolidar places i reduir l’inacceptable grau d’eventualitat, això no ha estat, com tothom sap, així.

Vull recordar –perquè crec que cal fer-ho– que el Govern del PS, tot i tenir poc temps, va aprovar un projecte de llei que obligava a reduir l’eventualitat, es va reconèixer el dret a les pagues en el període d’estiu i a la formació, que des de llavors, per sort, són mesures vigents.

Una altra qüestió va ser el debat que vam tenir la legislatura passada amb relació al cos d’ensenyants i la negació, per part de DA, de reconèixer legalment el dret als períodes de descans escolar; vam fer una esmena en aquest sentit, ens vam reunir amb els sindicats i finalment lamentem que un dret com aquest no fos reconegut legalment. En la mateixa llei vam proposar que els representants del sindicats de docents tinguessin un paper més actiu en els processos de selecció; pensem que és una demanda justa, de transparència i democràtica. DA va optar per un altre model i estem veient quins són –malauradament– els resultats; errors a les convocatòries, a les proves i nombrosos problemes associats als processos de selecció. Podria posar encara altres exemples sobre un tracte que, al nostre parer, no fa justícia a la tasca tan important, i que mereix més consideració, que realitza tot el personal vinculat a l’Educació.