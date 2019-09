Projectes polítics comunals

És una responsabilitat enorme presentar a la gent un projecte que sigui seriós

Actualitzada 27/09/2019 a les 06:40

La preparació d’un projecte polític comunal pot semblar una tasca fàcil. De fet, alguns la fan molt fàcil. Reuneixen uns dies abans 12 noms amb 2 suplents (depenent de la parròquia pot variar), fan un programa basat en una pluja d’idees un parell de nits abans de la campanya i, finalment, escullen un o dos projectes per esbombar-los. Alguns dels projectes estrella poden ser infraestructures: farem un telefèric que anirà d’X fins a Y, farem un edifici X que serà emblemàtic i que atraurà Y-milers de turistes… a vegades sembla una cursa per veure qui la diu més grossa. Algunes són promeses tan irrealitzables que cauen pel seu propi pes un cop passen les eleccions i es jura o promet el càrrec el dia dels Sants Innocents. Altres projectes programàtics són eteris i buits però ajuden a omplir de manera eficaç un programa sense gaire contingut. Reactivarem econòmicament la parròquia, farem un pla d’embelliment, reduirem el deute al X% del límit que marca la llei, tornarem a fer de la parròquia allò que va ser... I si encara el programa no es veu prou farcit, pot ajudar el fet de recórrer al comodí de la mancomunió: mancomunarem els serveis X, Y i Z amb altres parròquies… A Andorra, tradicionalment els projectes comunals es comencen a bastir a partir del Dia de Meritxell (però entre una cosa i l’altra, realment es fa cap a mitjan o final de setembre, quan tothom plenament s’ha incorporat a la rutina després del llarg estiu). Alguns són projectes de tan sols dos mesos de vida. Tot plegat són senyals que demostren que el sistema no funciona correctament. La política comunal és potser la més important i a la que se li hauria de dedicar més recursos. Perquè és la més propera a la ciutadania. És la que ha de protegir la població blindant uns serveis essencials (aigua cor­rent, clavegueram, enllumenat, recollida de la brossa, treta de neu…) però, a més, ha d’oferir i millorar la qualitat de vida dels residents de la parròquia. Per això, els projectes polítics han de ser sòlids i consistents. Estudiats amb temps abans de la presentació. Reflexionats. Amb una visió precisa de com ha de funcionar la parròquia i què es vol aportar per millorar-la; amb una llista de candidats que, a banda d’aportar vots, estiguin capacitats per treballar eficientment en l’àmbit de les seves conselleries. Ben aviat tornarà a començar la cursa de velocitat de les comunals. Alguns ja fa molts dies que hi treballem. És una responsabilitat enorme presentar a la gent un projecte que sigui seriós, creïble i a la vegada il·lusionant. Esperem no defraudar.