Actualitzada 24/09/2019 a les 22:16

Govern es mostra preocupat per la possibilitat d’una nova bombolla immobiliària, des de la Cambra de Comerç se’n demana la intervenció per aquest aspecte, el PS demana un 10% dels fons de jubilació per crear un parc immobiliari (val a dir que amb això no hi estic d’acord)... És ben cert que el sector de la construcció és el que es troba actualment més a l’alça, amb un augment de promocions d’obra nova, però desgraciadament la majoria d’aquesta obra nova resulta ser més aviat de luxe, assequible tan sols a uns quants. Ens diuen que un 70% de la compra la fan estrangers, amb una marge de compra d’entre 250.000 i 400.000 euros per als espanyols, entre 500.000 i 1,5 milions per als anglesos i prop dels 500.000 per als francesos. Mentrestant augmenta la dificultat per trobar un pis de lloguer a uns preus raonables. Em sembla molt bé que es construeixin pisos de luxe, si aquesta és la demanda, tal com pensen molts consellers generals, però el que necessitem amb més urgència són pisos de lloguer a preus assequibles, tant per a la gent ja resident al país com per a possibles treballadors que puguin vindre a residir i que ens diuen que ara mateix necessitem. I com no, per als treballadors temporers de la campanya d’hivern. Si necessitem mè d’obra nova, tant per al sector de la construcció com per a d’altres sectors, hem de poder oferir pisos de lloguer a uns preus que aquestes persones puguin pagar, sense haver d’esperar que vagin a viure a la Seu d’Urgell, on es veu que ja estan augmentant els preus. Resulta molt urgent trobar solucions al problema de l’habitatge que no sigui l’oferta de pisos de luxe.