Menjar menys carn per salvar el planeta

Miquel Garcia

Un estudi climàtic de l’ONU, elaborat per 107 experts, subratlla que el sector agrícola, que inclou la ramaderia, és el responsable del 23% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle: emet el 13% de tot el diòxid de carboni (CO2), el 44% del metà i el 82% de l’òxid nitrós (N2O), un gas 300 vegades més potent que el CO2. La ramaderia genera entre un 15% i un 20% més de gasos d’efecte hivernacle que el sector del transport, és a dir, la ramaderia contamina més que tots els avions, trens, vaixells i automòbils del món. Per tot això, l’informe recomana consumir menys carn.

Hem de deixar d’abusar de la terra. La producció extensiva de carn és insostenible, les granges industrials requereixen molt d’espai i, per obtenir-lo, destrueixen vastos terrenys coberts de selves i boscos. La ramaderia ocupa el 70% de totes les terres agrícoles i el 30% de la superfície terrestre. Una hamburguesa contamina més que recórrer 500 quilòmetres amb cotxe!

Un canvi en el nostre model d’alimentació és essencial per frenar el canvi climàtic. Les dietes sostenibles són aquelles que generen un impacte ambiental reduït i que contribueixen a la seguretat alimentària i nutricional, perquè les generacions actuals i futures portin una vida saludable, basades en aliments d’origen vegetal com cereals, llegums, fruites i verdures, que s’adapten millor al canvi climàtic i limiten els seus efectes. De fet, la proposta del prestigiós grup de científics climàtics responsables de l’informe de l’ONU insisteix que hem d’anar cap a una dieta “basada en aliments vegetals” i amb “aliments d’origen animal que estiguin produïts en sistemes sostenibles de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle”.

Els científics també remarquen que entre el 25% i el 30% dels aliments que es produeixen acaben a les escom­braries. Acabar amb el malbaratament alimentari és imprescindible per frenar l’escalfament global, ja que els aliments perduts són responsables d’entre el 8% i el 10% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes per l’acció humana.

Per tot això, seria realment beneficiós, tant per al clima com per a la salut, que la gent consumís menys carn. Reflexionem-hi.



*Miquel Garcia, President Joves DA

