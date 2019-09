Cotitzacions dels autònoms

Actualitzada 23/09/2019 a les 06:39

El passat mes de febrer es va publicar al BOPA la modificació de la Llei de la seguretat social. Un dels objectius d’aquesta modificació era estudiar la possibilitat d’establir una cotització de les persones que realitzessin una activitat per compte propi en funció dels seus ingressos o en funció del sou mitjà del sector, prenent com a base la sostenibilitat del sistema.

D’acord amb aquesta premissa, la Llei 9/2019 del 7 de febrer va modificar el règim de cotització de les persones que treballen per compte propi referenciant-lo a un doble paràmetre indicatiu de la seva capacitat econòmica, per un costat els beneficis que obtenen cada exercici en la seva activitat professional o empresarial i per l’altra banda la xifra de negocis també vinculada a la seva activitat.

El canvi més rellevant a nivell de cotitzacions (pagaments) a la CASS el trobem en la modificació de l’article 101, en què s’estableixen sis trams (més el general) de cotització per a les persones que exerceixen una activitat per compte propi calculades sobre el salari global mensual mitjà de l’any anterior (2.111,91 € mensuals) i multiplicat per uns percentatges que poden ser del 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% o del 137,5% en funció bàsicament de la seva renda neta (benefici estimat), i la seva xifra d’ingressos de l’activitat de l’exercici anterior. Per a la base del 100% la cotització serà de 464,62 €.

Quan la base de cotització és igual o superior al 100% és obligatori comunicar la nova base de cotització a la CASS, per a bases de cotització inferiors al 100% la comunicació és voluntària. La comunicació de les noves bases de cotització s’ha de fer a través de la pàgina web de la CASS amb el certificat electrònic del Govern.

Aquesta modificació entra en vigor als sis mesos de la seva publicació en el BOPA, és a dir, a partir de les cotitzacions d’aquest mes de setembre que haurem de liquidar abans del proper 15 d’octubre.



*Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe