Actualitzada 18/09/2019 a les 11:14

Generalment, quan entren molts diners en algun lloc i no són de ningú, per regla general se solen malgastar, dilapidar, repartir, etc. I això es el que jo crec que va passar a la Federació Andorrana de Futbol. Aquesta es una federació que menja a part de les altres federacions andorranes, en una altra taula, ja que no rep ajudes ni subvencions de Govern, disposa de les ajudes de la FIFA i la UEFA, que són bastant quantioses i que imagino que és a qui ha de rendir comptes. Disposa del seu local privat i del seu personal particular. En suma, que fa el que vol. Això sí, amb auditories que no van detectar cap problema. Per molt que ara “els treballadors de l’escala més bàsica pretenguin iniciar accions judicials contra el servei de policia” (sic), penso que alguns (per no dir tots) devien estar assabentats del mal ús que es feia dels diners rebuts i les adjudicacions a directius que van facturar a l’entitat productes i serveis de les seves empreses. Per no citar altres presumptes conceptes. Aquests directius i potser també altres persones han actuat com si l’empresa fos seva i la federació no és cap empresa, sinó una entitat esportiva privada sense ànim de lucre. Molts empleats havien de conèixer aquest desgavell amb els diners. Però. és clar, a qui ho denuncies? Qui controla la federació? Què diuen les auditories? Per a l’any 2018 disposava d’una previsió d’ingressos i despeses de 4,5 milions i aquestes despeses feia molts anys que no eren gaire clares, però com que no existeix ànim de lucre a l’entitat el lucre es trobava en una altra banda. Jo ho veig d’aquesta manera, però ja serà la justícia qui dictaminarà el que faci falta.