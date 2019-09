De Meritxell a la Constitució

La preeminència del principi de seguretat jurídica

La setmana passada, en aquesta mateix columna, l’erudit Joan Massa va glosar sobre la Nit del Dret, organitzada pel Tribunal Constitucional. Així, va il·lustrar aquest seminari des d’una òptica filosòfica. Per la meva part, em limitaré avui a formular algunes altres breus observacions complemen­tàries.

L’organització d’aquest debat per la nostra festa tradicional, que molts consideren, amb bon criteri, com a festa nacional, simbolitza a la perfecció l’íntima connexió que existeix entre Meritxell i la festa de la Constitució i així s’enllacen el passat i el futur del nostre Principat, que dels Pariatges ha caminat cap al Consell de la Terra i fins a una de les Constitucions més garantistes d’Europa, gràcies als esforços intensos dels seus redactors, Coprínceps i Consell General.

Un dels principals objectius d’aquesta jornada d’estudi (celebrada de vespre-nit!) era també suscitar el debat entre les diferents professions jurídiques, que totes, sense cap excepció, estan al servei del ciutadà. Així, notaris, saig, jutges, fiscals, policia i advocats han pogut intercanviar opinions, davant de la mirada atenta d’alguns legisladors o membres de l’executiva. Per cert, el tema triat, la seguretat jurídica, és d’una punyent actualitat, atès que constitueix l’objecte de les reivindicacions de molts dels col·lectius del país. Tots plegats, en un ambient de cordialitat, que s’ha de ressaltar, però també de sinceritat en l’expressió, els participants han analitzat les aportacions que les disposicions constitucionals han aportat i aportaran en el futur a la nostra comunitat. Alguns podrien pensar que es tractava d’un tema únicament tècnic-jurídic, però la intervenció de la filosofia, representada doncs per l’amic Joan Massa i per un altre dels assistents, el Raonador del Ciutadà, ha evidenciat que no era així. S’ha posat en relleu que el principi de seguretat jurídica és polimorf, tal com recull la Carta Magna, en diferents dels seus articles, i en particular en el primer d’entre ells, que determina que Andorra és un Estat de dret, democràtic i social. Per tant, afecta i conforma tots els àmbits de la societat, sense cap excepció, i constitueix el pal de paller de l’Estat de dret.

